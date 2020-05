Qué diferentes a la misma edad

Vaya que los estándares de belleza en la televisión han cambiado y a diferencia de las celebridades en los 90, las actrices actuales han logrado preservar su juventud, luciendo radiantes y sin abusar del maquillaje y peinado como sus predecesoras, aquí algunos ejemplos de como lucían y lucen ahora las famosas a la misma edad.

1 . ERIKA BUENFIL Y BELINDA

Aunque ambas tienen 30 años al momento de la fotografía, Buenfil luce mucho más aseñorada que Belinda, quien con su look natural, aparenta tener 10 años menos

2. ITATÍ CANTORAL Y DANNA PAOLA

Las dos se destacaron como grandes villanas a sus 24 años, Itatí en “María la del Barrio” y ahora Danna en la famosa serie “Elite”, pero en su momento Cantoral lucía muchos años mayor debido a la ceja delgada, el maquillaje cargado y el cabello exagerado.

3. SILVIA PINAL Y MYRKA DELLANOS

Debido a que las mujeres se consideraban mayores a partir de los 50 años, no había muchas opciones de moda y estilo para las famosas de esa edad, pero con el paso del tiempo eso ha cambiado y es abismal la diferencia entre la señora Pinal, quien manejaba un look conservador acorde a la época y la ex pareja de Luis Miguel, que con los mismos 56 años, saca provecho a su sensual y madura belleza.

4. PAULINA RUBIO Y ESTHER EXPÓSITO

Con solo 20 años de edad y una exitosa carrera, tanto Paulina como Esther han sido consideradas las rubias del momento en sus distintas épocas, pero es evidente que la española luce mucho más joven y fresca, mientras “La Chica Dorada” era víctima de la pesadez del maquillaje y moda de la época.

5. VICTORIA RUFFO Y ESMERALDA PIMENTEL

A sus 30 años, Ruffo, era la sensación del momento en la televisión debido a su hermoso e inocente rostro, pero aún así luce mucho mayor que Pimentel, quien con la misma edad, ha logrado extender su juventud, procurando siempre Fotos: Agencias México / EL DIARIO una imagen natural.

6. THALÍA Y ÁNGELA AGUILAR

Sin duda, ambas destacaron en su carrera musical a temprana edad, pero las dos con 16 años se ven totalmente distintas, mientras Thalía, pese a su juventud, usaba una imagen más cargada que la hacía lucir mayor, Ángela apuesta por la sencillez y frescura sin prisa a crecer.