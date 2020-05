Saca provecho del encierro

“Cuando sientan que están pasando por un momento muy complicado, después van a agradecerlo”, dice Erik Rubín, quien también ha tenido momentos difíciles a lo largo de su carrera artística. “

Tengo la misma oportunidad de éxitos, pero también la misma cantidad de momentos difíciles, es una carrera muy complicada que nunca existe el momento para decir: ‘ya la hiciste’ y eso también es algo lindo, porque tenemos que trabajarlo día a día y hay veces que he sacado discos que tal vez para mí han sido un crecimiento y una evolución pero a nivel popular no han conectado a nivel masivo y en algunos momentos me he quedado”, dijo el cantante.