Aislinn Derbez revela que Eugenio Derbez no la apoyó cuando decidió ser actriz

Aislinn Derbez reveló que contrario a otros famosos que han recibido el apoyo de sus padres para desenvolverse en el ambiente artístico, su padre, Eugenio Derbez, no le dio su respaldo cuando le confesó su interés de convertirse en actriz.

La ex de Mauricio Ochmann contó en una charla para el programa Hoy que luego de la incertidumbre que vivió para elegir su profesión, fue que vivió este mal momento con el actor y productor mexicano.

“No tenía ni idea de lo que yo quería ser en la vida… yo estaba de híjole, qué voy a estudiar, no sé, no se me antoja nada, como que por un lado tenía un poquito de ganas de ser actriz, pero casi no tantas, porque yo no quería ser igual que mi familia, no quería ser igual que mi papá, quería ser algo diferente y me daba mucho miedo también que me compararan con él, que me criticaran”, refirió.

Acto seguido, la protagonista de la cinta “A la mala” relató el momento en que tuvo que elegir una carrera, pero no por convicción, sino por la presión que el mismo Eugenio ejercía sobre ella.

“Mi papá me regañaba todo el tiempo, me decía ‘es que tienes que escoger que tienes que ser en la vida, tienes que dedicarte a algo’ y yo así de ‘pues sí, pero no sé ni qué quiero ni qué me gusta’. Entonces decidí que como siempre me había gustado pintar, y me gustaba el arte, y me gustaba la fotografía y todas esas cosas, decidí estudiar artes visuales en Nueva York, pero si llegó un momento en el que, de todas maneras, aunque yo estudiaba arte había algo que no me convencía”.

Finalmente, Aislinn Derbez narró el instante en que Eugenio no la apoyó cuando decidió cambiar de carrera para convertirse en actriz.