Alejandra Guzmán le responde a Frida Sofia

Alejandra Guzmán nuevamente ha salido a dar la cara y a explicar su versión al respecto de la guerra de declaraciones que Frida Sofía, su única hija, ha entablado en su contra, asegurando sobre todo que debido a que la rockera sostuvo un amorío con su ex pareja, es que ella decidió abortar.

A través de un video difundido en su cuenta de Instagram, Alejandra explicó: “Esta ha sido una historia muy larga, desde que yo tengo ausencia en su vida gracia a mi trabajo, a que tengo que estar ahí dándole, porque a mi nadie me ha regalado nada, y gracias a mi trabajo tiene donde vivir, tiene lujos, tiene donde comer y realmente hace tiempo que yo salí de mi casa y lo logré y espero que algún día ella logre todos sus sueños, pero eso no significa que yo sea su bote de basura, eso no significa que la gente no sepa que yo sí puedo tener errores y los he tenido, pero también he tenido que recuperarme, que revisar todos mis defectos de carácter y ser mejor persona, ser mejor madre, pero ella no me permite acercarme, ella me tiene bloqueada en el celular”.

Sobre la última vez que pudo tener contacto con la joven cantante, La Guzmán reveló: “hablé con ella en su cumpleaños y lo único que recibí fueron insultos… Ella insiste en que tiene un video el cual no existe, porque yo nunca he tenido que esconder nada en mi vida, y menos algo tan bajo como lo que se acusa, que es falso, totalmente falso, y pongo las manos en el fuego porque yo no miento, es lo único que no he hecho en mi vida, mentir”.

De la misma manera, la intérprete aseguró que ha intentando de mil maneras conversar cordialmente con su hija. “He buscado la manera de acercarme a ella, si ella no quiere, si su corazón está lleno de resentimiento y de odio hacia mí, hay necesidad de una terapia. También me enteré que a su padre y a la esposa de su padre los golpeó y realmente si necesitamos de una terapia, de un psicólogo, de alguien que ayude, yo he puesto en manos de Dios toda esta situación porque no puedo controlar esto, también tengo mis problemas y esos los he aceptado y he tratado”.

Por otra parte, y a pocos días de celebrarse el Día de las Madres en México, Alejandra Guzmán también contó la tristeza que el embarga por no haber recibido el apoyo de Frida durante los momentos más complicados de su salud. “Es el momento de que yo hable, de que yo diga que todo lo que yo no he tenido o no he pedido, durante tantas operaciones jamás Frida ha estado a mi lado, también cuando se pide hay que dar, pero yo he aprendido a vivir así, he aprendido a vivir sola, he aprendido a vivir con este dolor tan grande porque es mi hija, porque la amo, porque quiero verla feliz, también le he dado todo”.

Asimismo, Ale manifestó que su hija es la que ha tomado sus propias decisiones desde hace algunos años. “Cuando decidió casarse no me hizo a mi participe, ni me pidió permiso, tampoco para estar en la revista Playboy. Ella ha tomado sus decisiones por sí misma, cosa que yo también hice desde los 17 años, yo también le reclamé a mi mamá su ausencia, pero las madres solteras sabemos que es la única opción para poderlos sacar adelante, de todas maneras, nunca le negué el ver a su padre, y eso creo que fue importante, ya si ellos pudieran convivir y pudieran seguir con una relación. Yo al final he tratado por muchos medios, por muchos rehabs de ayudarla y de ayudarme a mí misma, porque es muy doloroso ver a un hijo sufrir, ver a un hijo con tanto resentimiento, entonces la única manera que hay es aceptando que puedes perdonar, que puedes tener tu corazoncito abierto, y eso es lo que más le pido a Dios, eso es lo que más deseo”.

Finalmente, la hija de Silvia Pinal negó tajantemente que tanto ella como su equipo hayan iniciado una guerra en contra de la joven, y desmintió su presunta relación con el ex novio de Frida Sofía.

“Yo no tengo nada qué esconder, yo no he hecho nada para avergonzarme, nunca lo haría, porque no es mi sangre, porque no me nace del corazón por todo eso que se me está juzgando, yo jamás en mi vida me acostaría con alguien que ha estado con mi hija, y lo puedo jurar por Dios y lo puedo jurar por mi… y que de ninguna manera hemos agredido a Frida, ella no quiere escucharme, ella no quiere saber de mí, entonces por favor también déjenme pasar tranquila mi cuarentena, y dejen esto en paz, ya no le den más que aliento para poder solucionar las cosas y para poder llegar a hablar si quiera, entonces lo dejo en manos de Dios”, concluyó.