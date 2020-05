Hace 16 años, 50 millones de personas vieron el final de "F r i e n d s"

A muchos fans de "Friends" les encantaría saber que harían Monica, Phoebe, Rachael, Chandler, Joey y Ross en época de pandemia, incluso hay quienes se conformarían con acompañar la cuarentena con nuevas aventuras de estos seis amigos, que juntos libraban cualquier situación.



Ese y otros capítulos acerca de la historia de "Friends" quedaron en la imaginación después de que un día como hoy, pero del 2004 se transmitió "The Last one", el último capítulo de la famosa serie de los años 90. Aquel episodio final, que forma parte de la décima temporada, se dividió en dos partes y en él se cierran ciclos con grandes acontecimientos como la llegada de los gemelos de Monica y Chandler o la culminación del romance entre Rachel y Ross.



La despedida de "Friends" fue vista por más de 50 millones de televidentes en Estados Unidos. En Nueva York, más de tres mil personas se dieron cita para verlo desde los parques en pantallas gigantes y desde entonces la ocasión se convirtió en una fecha para conmemorar. En aquella ocasión el elenco disfrutó del final de sus aventuras juntos en Los Ángeles y después se organizaron tres enormes fiestas, una de ellas en casa de Jennifer Aniston, otra en West Hollywood y una más en Park Plaza Hotel, donde la banda The Rembrandts interpretó en vivo el tema de la serie "I'll Be There for You".



Hoy martes, para festejar 16 años de aquella ultima vez, el canal Comedy Central hará un maratón de "Friends" que durará hasta el domingo 10 de mayo. Y para quienes prefieran verlo a su ritmo, los 236 capítulos están disponibles a través de Netflix. Mientras tanto, los actores que dieron vida a los personajes anunciaron que tendrán un reencuentro para un episodio especial que será transmitido por HBO. Incluso recientemente se unieron a un reto donde invitan a sus seguidores a hacer donaciones para una campaña de alimento a gente necesitada durante la crisis sanitaria, el premio para algunos será la asistencia a la grabación del nuevo capítulo especial.