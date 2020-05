Katy Perry está deseando tomarse una copa

La cantante Katy Perry no solo fantasea estos días con la perspectiva de debutar en la maternidad junto a su prometido Orlando Bloom, un deseo que se materializará el próximo verano con el nacimiento de su primer hijo juntos, sino también con una relativa vuelta a la normalidad que le permita recuperar ciertas libertadas y, sobre todo, la posibilidad de tomarse una relajante copa.

"No me quiero quejar, pero no puedo beber porque estoy embarazada. Algunos de vosotros ya os habéis tomado un cóctel, tenéis a mano vuestra cerveza preferida, whisky, vino blanco o rosado... Lo que sea que os guste. Yo, sinceramente, me conformaría con una Bud Light. Me encantaría poder hacerlo, pero creo que tardaré algunos años", ha bromeado en su último directo de Facebook.