Luis Enrique Guzmán responde a las acusaciones de maltrato a trabajadora doméstica de Silvia Pinal

Luis Enrique Guzmán rompió el silencio, luego de ser acusado de propinarle una golpiza a una mujer de 70 años que trabajaba en casa de su madre, Silvia Pinal, aprovechando que la reconocida actriz se encontraba en el hospital.

Visiblemente molesto por la información que se dio a conocer, el hermano de Alejandra Guzmán explicó: “Quisiera tomar este espacio para aclarar lo que realmente está sucediendo con esta persona que me está denunciando. Esta persona que me ha denunciado lleva viviendo en casa de mi madre todos los años del mundo, mi mamá la aguanta y la soporta, pero la señora es una cochina que no se ha bañado en seis años, y que tiene la casa de mi mamá hecha un foco de infecciones, un nido de ratas, y la cocina está en condiciones deplorables”.

Al continuar con sus declaraciones en el programa Hoy, Luis Enrique reveló que pudo enterarse de esta situación por algunas amistades de su madre. “Hasta ahorita que estuvo mi mamá en el hospital, me enteré por sus amigas que la señora es muy agresiva con mi mamá cuando no hay nadie, y que le dice unas leperadas horribles, y la conozco, y sé que es una grosera”.

Por último, el también hijo de Enrique Guzmán desmintió las acusaciones en su contra con respecto a las supuestas agresiones físicas que le hizo a esta mujer, mismas que de acuerdo a una publicación lo llevarían a enfrentar una demanda.