Ana Martín recuerda ‘El pecado de Oyuki’

La actriz Ana Martin sorprendió a sus seguidores de Instagram al postear un par de fotografías inéditas de su protagónico en la telenovela de 1988 “El pecado de Oyuki”.

La historia estaba basada en la historieta del mismo nombre escrita por Yolanda Vargas Dulché y publicada primero en 1949 dentro de la revista "Pepín" y después en 1975 dentro de la revista “Lágrimas, risas y amor”.

Ana Martín y Boy Olmi fueron los protagonistas, con las participaciones antagónicas de Salvador Sánchez y Martha Roth, y la presentación estelar de Cecilia Gabriela.

Martin, que cuenta con 143 mil seguidores, compartió las instantáneas hace unos días, y evocó gratos recuerdos a sus fans, quienes elogiaron la belleza de la también concursante mexicana en Miss Mundo 1963.

En las instantáneas, Ana Martin realiza un desnudo artístico.

“Agradezco nuevamente el homenaje a Oyuki y les comparto unas fotografías que nunca se publicaron. Un desnudo muy cuidado y artístico. #ElPecadoDeOyuki fue una telenovela que fue un gran reto para mí. Muchísimas gracias a todo el público hermoso por todo el cariño y apoyo. Los quiero!”, se lee.

HERIDAS EN EL ROSTRO

En otras imágenes que también colgó en su cuenta de Instagram, la actriz recuerda que este personaje representó un gran reto actoral para ella, pero todo valió la pena, hasta las múltiples heridas que se hizo en el rostro, contó.

“La piel de una actriz no tiene color, no tiene nacionalidad, es flexible. EL PECADO DE OYUKI. Historia del espectáculo y el melodrama. Esta maravillosa telenovela fue todo un reto para mí, mi profesionalismo no tenía límites. Sufrí tantas lesiones en mi rostro, pero todo lo hice de corazón para ustedes, siempre tengo presente que sin ustedes mi público hermoso no soy nada. No me gusta actuar me encanta vivir los personajes. Mis gotitas de miel comentarles que esta telenovela representó a México en Francia”.