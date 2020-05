Andrés Almeida será un roquero en nueva serie

CIUDAD DE MÉXICO.- Creador de música desde su época de secundaria, Andrés Almeida demostrará sus dotes en la serie "100 días para enamorarnos", en la cual su personaje, un roquero, interpretará temas compuestos por él mismo. La producción de Telemundo que estrenó la semana pasada es la adaptación de una comedia argentina.

En la vida real, el actor de "Los Héroes del norte" y "Blue Demon", la serie, comenzó a hacer música desde su adolescencia y llegó a tener una banda, con la que incluso editó dos álbumes.

"He producido otras cosas, más que nada es un hobby y siempre he estado en la actuación, he crecido con esas dos cosas al mismo tiempo", apunta.