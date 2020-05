Leonel García aprovecha cuarentena para crear y estar con su familia

Desde el resguardo de su hogar, el músico Leonel García puede seguir trabajando. Al contar con un estudio en casa cuenta que está terminando de producir algunos temas que alcanzó a grabar antes de la pandemia y busca mantener su salud física y mental lo mejor posible para cuando pase todo.

Su familia también es un factor importante.

"Es una situación para todos bastante inédita, no estás acostumbrado a no poder utilizar tu libertad como normalmente lo haces que es salir a la calle, hacer lo que te place, ver a tus amigos", señala.

"Es complicado pero yo creo que tener un hijo me ha hecho que me enfoque mucho sobre todo en él; que esté bien, tranquilo, sano, porque también esto, sobre todo a un niño de su edad, él tiene 6 años, les puede causar cierto estrés el no poder salir de su casa, que ya no tiene su rutina, ya no ve a sus amigos".