Mantienen a familia de Yoshio alejada, pero sigue en estado crítico

Marcela Hernández, esposa de Yoshio, comparte que han sido difíciles los últimos días después de que se dio la noticia del ingreso del cantante al hospital por sospecha de Covid-19.



"Es algo muy angustiante sobre todo porque no sabemos exactamente cómo está, no hemos tenido oportunidad de saber", señala.

"Yo quería hacer una videollamada para verlo por lo menos físicamente de lejos pero todavía no tenemos noticias, es súper angustiante porque no tenemos noticias concretas, nos dan pedazos", dice.