Desmontando el curioso nombre del hijo de Elon Musk

Resulta que no era broma. Elon Musk y Grimes, que han dado la bienvenida a su primer hijo en común este mismo lunes, han decidido llamar al pequeño X Æ A-12.



El primero que dio a conocer el 'original' nombre, por definirlo de alguna manera, que habían elegido para su retoño fue el propio empresario, para responder así a la pregunta del millón que le estaban haciendo sus seguidores por Twitter después de que anunciara la llegada al mundo del bebé.



Muchos quisieron pensar en ese momento que no hablaba en serio y solo estaba tomándoles el pelo, pero ahora Grimes se ha encargado de confirmar esa información en su propio perfil explicando además el significado detrás de su elección.



La inicial del nombre, X, representa la "variable desconocida". La siguiente grafía, Æ, es una ligadura de las letras a y e que se utiliza en el alfabeto latino y griego y que la cantante describe como una transcripción en ortografía élfica de 'Ai', una palabra que significa amor y/o inteligencia artificial.



La combinación A-12 es un homenaje a un avión de reconocimiento construido por la CIA en los años sesenta: "Es el precursor de SR-17 (nuestra nave favorita). Sin armas, nada de defensas, solo velocidad. Perfecto para la batalla, pero sin nada de violencia". Curiosamente este monoplaza era apodado por sus diseñadores 'Archangel', que resulta ser además el título de una de las canciones favoritas de Grimes de un artista que no ha mencionado.



El hecho de que haya destacado este detalle en su esquemático tuit, incluyendo "+ (A=Archangel, mi canción favorita)", podría ser una pista de cómo planean referirse al niño en el día a día.



En realidad, Grimes se ha equivocado al mencionar su nave favorita, que es el SR-71, no el SR-17, como le ha recordado Musk en respuesta a su tuit. "Estoy recuperándome de una cirugía y apenas estoy viva, así que a lo mejor se me podrían perdonar las erratas. Pero maldita sea, se suponía que tenía que ser un mensaje profundo", le ha contestado ella.



Para cerrar su mensaje original, Grimes también ha incluido un emoticono de dos espadas cruzadas y una rata junto a las palabras "metal rat". No está claro si se trata del apodo que piensa ponerle a su hijo.



Por otra parte, ella no ha ofrecido ninguna guía sobre cómo se debe pronunciar el nombre del pequeño. La única pista en ese sentido la ha dado Musk al reaccionar con un 'me gusta' a una publicación que aventuraba la posibilidad de que todas esas grafías representen un nombre algo más tradicional: "X Ash Archangel".