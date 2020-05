"Olvidan" cuarentena y despiden a fundador de Grupo Flash en Coahuila

TORREÓN, Coah., mayo 6 (EL UNIVERSAL).- Sin importarles la emergencia sanitaria por el coronavirus en Nueva Rosita, Coahuila, cientos de personas salieron de sus casas y dieron el último adiós a José Luis Garza Guerrero, fundador del Grupo "Flash", cuyo cortejo fúnebre recorrió las principales calles de su ciudad natal.

Garza Guerrero falleció el lunes a las 9:00 horas en su domicilio víctima de un infarto a los 72 años de edad, cuando tomaba un licuado que le preparó su esposa. El desfile del ataúd, sobre la plataforma de un tráiler, cubierto de flores y rodeado de sus hijos, fue captado en un video que se difundió en redes sociales y que ha causado controversia porque se armó el baile a media calle. Sin embargo, uno de sus hijos aseguró que se avisó, a través de medios de comunicación, a quienes quisieran acompañarlo en una caravana de vehículos pero la mayoría fue a pie.

El compositor, que inició su carrera musical a los 12 años, fue intérprete de grandes éxitos como "Cuando un hombre ama a una mujer", "Cuando tú no estás", "Las Cartas de la Baraja" y muchas más. "El Chino Crazy" fue vocalista del famoso grupo "Los Crazy Kings" (Reyes Locos), grabó aproximadamente 35 discos, se presentó en grandes escenarios de México, Estados Unidos y Sudamérica donde ponía a bailar y a disfrutar a multitudes, con canciones como la de "Cuco el Perruco".

Su deceso causó gran consternación en la localidad, la gente lo despidió con ramos florales, lágrimas, cantando y bailando. La policía se mantuvo a la expectativa pues sabía que no podría contener a sus admiradores, ni impedir el homenaje póstumo al cantante en una ciudad que registra 5 contagiados de Covid-19 y un deceso.

Mientras tanto algunos cibernautas criticaron lo ocurrido porque hubo personas que no llevaban tapabocas y menos guardaron la sana distancia. Por eso realizaron comentarios contra el gobierno estatal y Julio Long, alcalde de San Juan de Sabinas, -Nueva Rosita es la cabecera de este municipio-, ante el temor de que se propague el virus. Pese a lo anterior, también hubo personas, entre ellos migrantes, que salieron en defensa de quienes a riesgo de su salud dejaron la cuarentena y fueron a decirle adiós al músico. "Ha muerto un gran profesional y un gran ser humano por favor más respeto y si no sabes de su trayectoria musical mejor no opines", respondió el usuario Ricardo Martínez, a otro internauta que censuró el hecho.

El féretro con el cuerpo del artista, sobre la plataforma de un tráiler, recorrió la calle nueve y las dos principales avenidas de Nueva Rosita. Luego se apostó frente a la radiodifusora "XENR" donde el "Grupo Flash" empezó una tocada callejera y la gente bailó, cantó y lloró, en homenaje a su ídolo. Juan Jaime Ramos Santos, director de Noticieros de la "XENR", deslindó a la estación de lo ocurrido y aseguró a EL UNIVERSAL que no estaba planeado, solo les pidieron permiso para conectar los aparatos a la luz. "Aunque es entendible que el grupo haya decidido parar aquí porque nuestro medio siempre ha difundido la música de Garza Guerrero y no les podíamos negar ese favor", comentó. La polémica continúa mientras familiares del fallecido reciben mensajes donde les dan el pésame, de Houston, San Antonio, Texas y otras partes de Estados Unidos y Sudamérica donde era conocido.

El cuerpo fue velado unas horas el lunes por la noche en la Agencia Funerales García. Personas de todas las edades acudieron a despedirlo pero muy pocos pudieron pasar. La entrada a la capilla fue restringida a dos personas solo 4 minutos, como lo establece el protocolo para difuntos por Covid-19 que no era el caso.

"Les ganó el corazón, el cariño que le tenían, toda la gente lo quería, mi padre que ya falleció lo adoraba, tenía toda la colección de sus canciones", afirmó Inés, una joven que no pudo ir a las exequias. El cuerpo de José Luis Garza Guerrero fue cremado en una agencia en la ciudad de Sabinas, a unos cuantos kilómetros de Nueva Rosita. Este miércoles la Secretaría de Salud reportó 11 nuevos casos de Covid-19 y un fallecido, con lo que suman 517 casos y 48 defunciones. Monclova registra 249 contagiados, incluidos 25 fallecidos, el mayor número de pacientes y difuntos de todo Coahuila. Mientras que en Torreón son 68 pacientes; Saltillo 61: Frontera 31; Piedras Negras 26 y el resto en 15 municipios más.