Un día es "El Chapo" y otro el cambiador de pañales

CIUDAD DE MÉXICO.- Marco de la O obtuvo gran reconocimiento por su personaje de "El Chapo" en la serie del mismo nombre pero, más allá del éxito y de los foros de tv, hoy es un papá amoroso que pasa la cuarentena cuidando a sus dos hijas, cambiando pañales.

"Tengo una recién nacida de cinco meses, otra de cuatro años y me tocó ejercer la paternidad al 100%, a cambiar pañales. Me dicen que ahora que hay tiempo hay que leer, hacer ejercicio ¡pero yo no tengo tiempo de nada!", dijo el actor.