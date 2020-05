Eduardo Yáñez asegura que no es bipolar

Eduardo Yáñez fue cuestionado por el proceso legal que enfrenta contra un reportero al que abofeteó hace algunos años, momento en que decidió aclarar que no es agresivo o bipolar, solo es muy reservado con su vida personal.

Confesando que espera llegar a un acuerdo con el periodista, el histrión defendió su derecho a no contestar algunas preguntas de los medios, sobre todo cuando lo hacen con el afán de molestarlo.

“Por ejemplo, que si eres bipolar, que si no eres bipolar, digo, a todos, aunque tengamos el mejor humor del mundo, si hay algo que te molesta, vas a cambiar de carácter en ese momento, si te faltan al respeto, te vas a encabr****, es la verdad, y eso no quiere decir que seas bipolar”.

Por último, Lalo Yáñez aseguró que contrario a lo que se pudiera pensar, nunca llegó a perder el piso tras conseguir fama por su labor.

“A mi nunca me pasó porque no había piso que perder, mi carrera la veo como un trabajo, yo en lo personal siempre he sabido quién soy y lo que hago”.