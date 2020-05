Cura el acné de su marido

Todo apunta a que Hailey Bieber será la siguiente celebridad que se anime a lanzar al mercado su propia línea de productos de belleza, siguiendo los pasos de Kylie Jenner, Kim Kardashian o Lady Gaga.

Sin embargo, antes de zambullirse en una aventura empresarial de tal calibre -para la que ha registrado como marca el nombre Bieber Beauty-, la joven modelo quiere asegurarse de que conoce a fondo las necesidades de sus potenciales compradores: los jóvenes que la siguen a su marido y a ella en Instagram. Por suerte, el famoso cantante -que lleva un par de años lidiando con problemas de acné debido a la enfermedad de Lyme que padece- se ha prestado a convertirse en su conejillo de indias particular durante el período de aislamiento.

“Ha estado toqueteándome la cara. Me saca los granos y luego me pone sérums y mascarillas faciales”, ha desvelado Justin en la serie ‘The Biebers on Watch’ que graba para Facebook Watch.