Feliz por embarazo de Gigi Hadid

La cantante Dua Lipa ya puede expresar libremente la emoción que le embarga ante el embarazo de su cuñada Gigi Hadid, quien espera su primer retoño con el que fuera cantante de One Direction Zayn Malik. Y así lo ha hecho en una entrevista radiofónica a la emisora neozelandesa The Edge. La intérprete británica, quien mantiene una relación con el hermano menor de la celebridad, Anwar Hadid, ha desvelado que ella se enteró de la noticia días antes de que se filtrara a los medios de comunicación, pero tuvo que hacer un esfuerzo para fingir en público que no había novedades de ningún tipo en su círculo familiar.