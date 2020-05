Frida asegura ser la víctima

Frida Sofía se autonombra como la víctima de la situación “de esta pinche lavandería”, entre ella y su mamá, la cantante Alejandra Guzmán.

“A ver, tampoco me estoy haciendo la víctima, soy víctima y aparte víctima de este pinch... lavanderío. Siempre me hago bien pendej…”, dijo Frida. Además estalló al mencionar las comparaciones que hacen entre ella y su madre: “Me vale que idolatren. Estoy hasta la madre de que me comparen, estoy hasta la madre de que asuman, estoy hasta la madre de que me aconseje la gente que no sabe”.