Lamenta que la gente no se cuide

Una de las cosas que más preocupan a Federica Quijano, integrante de Kabah, es que mientras que muchas personas tratan de quedarse en casa lo más posible, o si tienen que salir lo hacen completamente protegidos, hay muchos otros a los que pareciera no importarles lo que pasa en el mundo, en el país, y andan por las calles como si nada.

“Hay mucha gente a la que le sigue valiendo madres, nadie en la calle, en la avenida, en las tortillas trae cubrebocas, y tú te preguntas qué parte no entienden, esa es otra cosa de las que me preocupa. Yo compro mascarillas, la N95 que cada vez están más caras, compro que los guantes y que no se meta nadie a la casa sin desinfectar, yo estoy haciendo todo el trabajo y hay gente que está como si nada”, dijo a EL UNIVERSAL.