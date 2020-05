Se siente privilegiada en esta cuarentena

La cantante Miley Cyrus revelaba esta semana que no creía que fuera adecuado lanzar su nuevo trabajo discográfico en unos momentos tan duros y dolorosos para buena parte de la población, ya sea por la pérdida de seres queridos con motivo de la pandemia del coronavirus, por las dificultades económicas que puedan atravesar ante la falta de trabajo, además de los obstáculos que la situación de confinamiento impone para la conciliación familiar y laboral.

En ese sentido, la propia intérprete ha reconocido ahora que ella, a título personal, no tiene “ni idea” de los verdaderos efectos de la crisis sanitaria, económica y social en el grueso de la ciudadanía, dada su envidiable “posición” financiera y el amplio espacio del que disfruta en su vivienda californiana.

“Sé que yo me encuentro en una posición única, y que mi experiencia con esta pandemia no es la que está viviendo el resto de la gente de mi país y del resto del mundo. Mi vida está en pausa en muchos aspectos, pero en realidad no tengo ni idea de lo que implica esta pandemia... Estoy cómoda en mi espacio, tengo comida sobre la mesa todos los días y estoy en una situación estable a nivel financiero. Esa no es la historia que vive la mayor parte de la gente”, ha explicado al Wall Street Journal.