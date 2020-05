Siempre ha sido enamoradiza

- Aracely Arámbula reveló algunos detalles de su actual situación sentimental y de cómo ha transcurrido su vida en esta cuarentena. En una conversación con el doctor César Lozano, Arámbula señaló que su primer beso lo dio en la secundaria, confesión que sirvió para recalcar que siempre ha sido muy enamoradiza.

“Yo he tenido varios amores, eso de que hay un amor en la vida, no. Desde que era chiquilla he sido muy enamorada”, mencionó en la charla transmitida por Instagram live. Aprovechó para hablar de su actual relación amorosa: “No tengo un novio público, pero sí tengo un amor”.