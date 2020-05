Un país con muchos sones

Cuba, oficialmente República de Cuba, es un país soberano insular asentado en un archipiélago del mar Caribe. El territorio está organizado en quince provincias y un municipio especial con La Habana como capital y ciudad más poblada.

Es uno de los trece estados independientes que forman la América Insular, Antillas o islas del mar Caribe, y uno de los treinta y cinco del continente americano.

La isla de Cuba tiene origen orogénico. Completan el archipiélago la isla de la Juventud y más de un millar de cayos o pequeñas islas que las rodean: Cayo Coco, Cayo Guillermo, Cayo Largo del Sur y Cayo Jutías, entre otros. Colinda, al norte, con el estado estadounidense de Florida y con las Bahamas, al oeste con México y al sur con las Islas Caimán y Jamaica. Al sudeste de Cuba, se encuentra la isla de La Española.

Está ubicado en el extremo noroeste de las Antillas, limitando al norte con el océano Atlántico, que lo separa de Estados Unidos y Bahamas, al este con el Paso de los Vientos, que lo separa de Haití, al sur con el mar Caribe y al noroeste con el golfo de México. Con 11 616 000 habitantes en 2017 es el país más poblado de las Antillas, con 110 860 km², el más extenso, y con 102,7 hab/km², el tercero menos densamente poblado, por delante de Dominica y Bahamas. Junto a La Española, Jamaica y Puerto Rico, es una de las cuatro Antillas Mayores y la mayor isla de la región.

HISTORIA

La percepción actual de los habitantes precolombinos de Cuba viene de los relatos de los conquistadores, llamados Cronistas de las Indias, como Bartolomé de las Casas, quien distinguió tres culturas diferentes en cuanto a rasgos étnicos, lingüísticos y de desarrollo tecnológico y social, las cuales llamó Guanahatabey, Siboney (o Sibuney) y Taína. En el último siglo, los estudios arqueológicos, etnológicos y morfológicos han permitido indagar más en la vida de esos primeros habitantes que llegaron a la isla en migraciones procedentes de la América continental.

Esos primeros grupos eran cazadores paleolíticos de origen mongoloide. La segunda migración, hace 4500 años, procedía de Centro y Sudamérica; tenían una fisionomía parecida a la del primer grupo. La tercera y cuarta migración procedió de las Antillas en torno al 500 a. C.

GEOGRAFÍA

Cuba es un archipiélago constituido por la mayor isla de las Antillas llamada Cuba, la isla de la Juventud (anteriormente llamada isla de Pinos), y otros 4195 cayos, islotes e islas adyacentes.

Está ubicada en el mar de las Antillas (o mar Caribe), cerca de la costa de los Estados Unidos y México. Sus límites son al norte con el estrecho de Florida, al este con el Paso de los Vientos, al sur con el mar Caribe y el oeste con el golfo de México. Posee una superficie de 109 884,01 kilómetros cuadrados. CLIMA Cuba, debido a su clima tropical, tiene temperaturas altas.

Los valores medios anuales van desde los 24° C en las llanuras, hasta 34° C y más en las costas orientales, reportándose magnitudes inferiores a 20 ° C en las partes más altas de la Sierra Maestra. La temporada de noviembre a abril es menos calurosa y se conoce como invierno, mientras que los meses de mayo a octubre, más calurosos, reciben el nombre de verano. Las temperaturas máximas y mínimas absolutas registradas son de 38.8 °C (Jucarito, Granma el 17 de abril de 1999), y 0.6 °C (Bainoa, 18 de febrero de 1996).

Como es típico en los climas tropicales, la variación diaria de la temperatura es mayor que la anual. La humedad relativa media es alta, con promedios cercanos al 90 %. Los máximos diarios, generalmente superiores al 95%, ocurren a la salida del sol, mientras que los mínimos descienden, al mediodía, hasta 50-60 % en el interior del territorio. Las zonas más húmedas son las regiones occidental y central, junto con los principales núcleos montañosos. El efecto de la alta humedad relativa, otorga al archipiélago cubano una intensa sensación de calor durante gran parte del año.

RELIGIÓN

La religión predominante es el cristianismo católico, pero también existen diferentes denominaciones protestantes tales como los evangélicos, bautistas, adventistas, testigos de Jehová, metodistas, presbiterianos, etc. Paralelamente la santería, o regla de ocha, se ha establecido como religión reconocida.

La Iglesia católica llegó a Cuba con los primeros conquistadores y fue la de mayor expansión. La mayoría de los cubanos han sido bautizados, aunque la participación activa es mucho menor. Numerosos son los templos católicos a lo largo del país, en la capital: la catedral de La Habana, la iglesia del Sagrado Corazón (jesuita), la iglesia del Carmen (Carmelitas), la iglesia del Espíritu Santo, la de la Virgen de Regla, la de San Lázaro en el Rincón San Lázaro, la iglesia de la Caridad del Cobre en La Habana y el santuario-basílica de la Virgen de la Caridad del Cobre en la provincia de Santiago de Cuba, por solo mencionar unas pocas. La iglesia de Remedios es una joya del arte barroco, con un retablo enchapado en oro.

Gastronomía

La gastronomía de Cuba es una fusión de cocinas españolas, africanas y del Caribe.

Las recetas cubanas comparten las sabidurías de la combinación entre las especias y las técnicas combinadas de la cocina española y africana, con unas ciertas influencias caribeñas en especias y sabores. Existen influencias de los esclavos africanos que cultivaban, en su mayoría caña de azúcar en las plantaciones, mientras que en las ciudades constituyeron generalmente una minoría.

Las plantaciones de tabaco fueron habitadas principalmente por campesinos españoles pobres, sobre todo de las Canarias.

La parte del este de la isla también recibió cantidades masivas de inmigrantes franceses, haitianos y del Caribe, principalmente durante la revolución haitiana; así como trabajadores estacionales para la cosecha de la caña de azúcar, sobre todo españoles, durante los años 50. Esto implicó que la cocina cubana se convirtiera en algo localmente tradicional.

Entre los platos más comidos están el arroz, las viandas (como el plátano), las legumbres y la carne de cerdo.

Entre los platos típicos se encuentra el congrí, elaborado con un caldo de frijoles y arroz. Están los tamales, elaborados a partir del maíz (el maíz es utilizado desde los tiempos de los aborígenes mesoamericanos), también el plato conocido como "casabe", elaborado a partir del almidón de yuca) y tostones y mariquitas elaboradas con plátanos vianda. En las fiestas lo más codiciado y usado es el típico cerdo asado en vara a fuego lento.

Ficha técnica...

> Capital:

La Habana

> Coordenadas:

23°08′12 N 82°21′32 O

> Idioma:

Español

> Gentilicio:

cubano (a)

> Forma de gobierno:

Socialista

> Presidente:

Miguel Díaz-Canel

>Órgano legislativo:

Asamblea Nacional

> Superficie Total:

109 mil 884 km²

> Fronteras:

28.5 km

> Línea de costa:

3735 km

> Punto más alto:

Pico Turquino

> Población total:

11 millones 221 mil 060

habitantes

> Densidad:

102.3 hab./km²

> Moneda:

Peso cubano.