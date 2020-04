Confusas reglas para la Fase 3

No es claro el decreto emitido por el Gobierno Federal respecto a las actividades consideradas esenciales o no esenciales, porque no se tienen reglas entendibles para los recursos humanos, dijo el vocero del Grupo Empresarial Laguna, Jorge Luis Cuerda.

El tema es muy claro en el decreto que sacó la Federación, maneja las áreas y conceptos para consignar cuáles son esenciales, sin embargo, en la práctica no se tiene claridad porque las personas que dependen de una industria esencial no pueden parar.

“No es claro en la proveeduría de éstas y en otros conceptos como por ejemplo ¿qué se considera médico, quien vende cubrebocas o quien se puso en este momento a desarrollar caretas u otro producto en esa categoría? Aunque ante Hacienda no esté como actividad preponderante, estos dilemas no se aclaran, no hay practicidad.

DOCUMENTACIÓN LEGAL

Lo que se sug iere en este momento a los afiliados a la Cámara de Comercio y a los organismos empresariales organizados en torno del GEL es contar con la documentación legal para ampararse y demostrar que es una empresa que le surte a la industria esencial y pedir una carta a la compañía esencial en donde conste qué producto surten y que requieren del abastecimiento de éste, porque si no puede afectar su producción.

Esto es en un sentido práctico el elemento que se tendría que definir a la autoridad y sería la misma quien valore el cumplimiento real o no de lo que se muestra.