Se enfrenta Covid-19 ‘con los ojos cerrados’

Ante la prisa del Gobierno federal de regresar a la actividad que se ha detenido por el confinamiento necesario para enfrentar la pandemia de Covid-19, el coordinador nacional de Movimiento Ciudadano (MC), el senador Clemente Castañeda Hoeflich, acusó que en México se ataca el coronavirus “con los ojos cerrados”.

La medición de casos con el modelo Centinela ha suprimido la aplicación de pruebas, de las que ha realizado 0.3, por cada mil habitantes, mientras que Chile, puntero en América Latina en esta previsión, realiza 6.8 estudios para detectar Covid-19. México está atrás también de Perú, Uruguay, El Salvador, Colombia y Argentina.

El retraso

“Entre los países miembros de la OCDE, México ocupa el último lugar en aplicación de test Covid-19, mientras que en lo alto de la tabla está Islandia, uno de los países que ha controlado el contagio del coronavirus, con 106 pruebas por cada mil habitantes”, refirió el senador Castañeda Hoeflich. Por esa falta de pruebas de laboratorio, “México enfrenta la pandemia con los ojos cerrados”, declaró.

Afirmó que “el gobierno federal se niega a reconocer que no estaba preparado para enfrentar la pandemia, y que no tiene la menor idea de la magnitud del problema, al no saber, después de casi dos meses de reportar el primer contagio, cuántos casos tenemos en el país, lo que deja a la población en total indefensión, frente a esta amenaza”.