‘Hemos sacado adelante crisis de Covid-19 solos’

El presidente de la Asociación de Gobernadores del Partido Acción Nacional (PAN) y mandatario de Aguascalientes, Martín Orozco, aseguró que la crisis sanitaria que ha provocado el Covid-19 la han sacado adelante solos los gobiernos estatales y municipales, porque no ha habido la más mínima estrategia del Gobierno Federal.

Al participar en la videoconferencia "La experiencia de la Comunidad de Madrid frente al Covid-19", organizada por el PAN, Martín Orozco también aseguró que tampoco hubo recursos adicionales de parte del Gobierno Federal para los estados y municipios.

Pocas acciones

En este contexto el líder nacional del PAN, Marko Cortés, afirmó que el Gobierno de México ha actuado con lentitud frente a la pandemia del coronavirus, en contraste con los gobiernos panistas que fueron los primeros en tomar decisiones de previsión y mitigación.

“Tenemos un gobierno federal que no ha apoyado en absolutamente nada a nuestros gobernadores, no ha apoyado a nuestros alcaldes, un peso más adicional no se ha dado ante esta situación absolutamente extraordinaria. Se ha actuado con mucha lentitud; mientras nuestros gobiernos empezaron a tomar decisiones de previsión, de mitigación, de apoyo a las empresas, a la gente que se quedó sin trabajo, el gobierno federal atrás y lento”, sostuvo.

Señaló que “esta triste realidad, ha puesto a prueba quien sí sabe gobernar, quien sí sabe tomar decisiones en circunstancias difíciles, como son los gobiernos estatales y municipales de Acción Nacional”.