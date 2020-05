Denuncian muerte de 3 empleados de alcaldía Tlalpan por Covid

Al menos tres trabajadores de la alcaldía de Tlalpan han fallecido a causa del Covid-19, mientras que otros dos están hospitalizados en estado grave, denunciaron dirigentes sindicales y compañeros de las víctimas, quienes responsabilizan a la alcaldesa, Patricia Aceves Pastrana, y a los directores de Obras y Servicios Urbanos.

Revelaron que los trabajadores fallecidos y hospitalizados estaban -y están-- adscritos a las áreas de Servicios Urbanos y Operación Hidráulica, las cuales a pesar de la declaración de Fase 3 de la pandemia, no dejaron de laborar pese a que ya mostraban síntomas de haber contraído la enfermedad.

El argumento de sus superiores, comentaron los informantes, es que "las áreas son esenciales y no podemos suspender nuestro trabajo", les respondieron cuando les reclamaron por las condiciones físicas en que estaban sus compañeros.

Sin embargo, denunciaron que sus superiores no han seguido las medidas sanitarias correspondientes, "ya que no programaron guardias y los empleados salen a campo sin cubrebocas, guantes y mascarillas, simplemente porque la alcaldía no se los proporciona", aseguraron.

Debido a los contagios, reportaron el fallecimiento de Alejandro y Gustavo "N", ambos adscritos al área de Servicios Urbanos, de quienes incluso proporcionaron sus números de empleado.

Además, también registraron el deceso de Antonio L., mientras que están hospitalizados, en calidad de graves: Isandro Rosete y Herminio "N", adscritos al área de Operación Hidráulica, dependiente de la Dirección General de Obras.

Trabajadores y dirigentes sindicales denunciaron que la alcaldía ha minimizado los casos, además de que no ha tomado las medidas sanitarias correctas, pues a pesar de que actualmente la Ciudad de México está en Fase 3, muchas áreas siguen laborando normalmente.

Ejemplo de ello, comentaron, son Servicios Urbanos, Operación Hidráulica, Limpia, Seguridad Pública y Protección Civil, cuya labor es considerada como esencial, "pero el personal compra sus propios implementos, como mascarillas, guantes, gel y cubrebocas, ya que la alcaldía no se los proporciona", enfatizaron.

No obstante, añadieron, por extrañas razones, también el área de Cultura ha dispuesto de guardias con personal que cobra por honorarios y de Nómina 8, aun y cuando no es área esencial y carece de todo tipo de actividades.

De igual forma, revelaron que el director general de Participación Ciudadana, Israel Pérez Gómez, y el Jefe de Unidad Departamental (JUD) de Giros Mercantiles y Espectáculos Públicos, Juan Pablo Tlatempa Camacho, así como tres de sus colaboradores, también han sido reportados como enfermos por el Covid-19.