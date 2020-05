"Hidalgo podría tener hasta 3 mil muertes si no se acata aislamiento"

El gobernador de Hidalgo, Omar Fayad Meneses, hizo un llamado a los habitantes de esta entidad para mantener el confinamiento ya que, advirtió, de lo contrario se podrían registrar hasta tres mil muertes por Covid-19 en los siguientes días.

A través de sus redes sociales, el mandatario emitió un mensaje donde señaló que Hidalgo se encuentra desfasado con la capital del país un mes respecto al desarrollo de la epidemia, por lo que se está por entrar a la etapa crítica en la que a mediados de junio se podrían tener 3 mil 500 contagios.

Precisó que serían cuatro contagios nuevos por hora en la entidad y lamentó que muchos hidalguenses no han hecho caso de las recomendaciones y mantienen sus actividades de manera normal, "piensan que son vacaciones".

Lamentó que no se sigan las recomendaciones de sana distancia, uso de cubrebocas e incluso, dijo, algunas personas consideran que el programa "hoy no circula" es para "molestar", esto no se trata de generar actos de molestia, no son ocurrencias ni arbitrariedades.

Resaltó que, si no se actúa, la pandemia puede cobrar la vida de tres mil personas, por lo que se cuenta con 15 días para aplanar la curva. "Si no actuamos con responsabilidad las consecuencias las pagaremos todos y entonces el panorama será fatal", advirtió.

Dijo que las acciones como la reconversión de hospitales, túneles sanitizante y lavamanos no serán suficientes para atender a los pacientes, el gobernador advirtió que quienes no soportaron el aislamiento están en una cama y luchan por su vida.

Omar Fayad contó que "la enfermedad es terrible, la experiencia es una tortura física y psicológica y puedes llegar a morir, por favor especialmente estas semanas quédate en casa".

Hay que recordar que el gobernador ya sufrió de este padecimiento.

En el reporte de este día Hidalgo tiene un total de 603 casos positivos y 102 defunciones, además de que hay 174 casos sospechosos. La Ciudad de Pachuca es la más afectada con 124 positivos y 20 decesos.