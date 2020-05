"Necesario, aplicar más pruebas para prevenir rebrote"

CIUDAD DE MÉXICO.- El gobierno federal presentó su plan para entrar a la "nueva normalidad" que comenzará el 1 de junio y contempla un semáforo que determinará si la sociedad puede retornar al trabajo, a la escuela y eventos sociales, mientras que la minería, la construcción y la fabricación de transporte serán consideradas actividades esenciales. Al respecto, especialistas consideran que es necesario aplicar más pruebas reactivas a fin de evitar un rebrote de contagios.

Alejandro Macías, infectólogo, excomisionado para la atención de la influenza en 2009 y actual integrante de la comisión de la UNAM para la atención del coronavirus, advirtió que la epidemia por Covid-19 aún se encuentra en la fase más crítica y antes de levantar el confinamiento se deben realizar más pruebas de laboratorio para prevenir nuevos casos.

"El regreso a la normalidad tiene aspectos positivos, como al menos se mencionó en el discurso, que se van a privilegiar la vida y la salud de las personas; sin embargo, me parece que es difícil que ya hayamos llegado a un pico. El riesgo de no hacer pruebas y querer volver a la normalidad es que haya brotes no sólo en la comunidad, sino en las propias industrias, como pasó en la de la carne en Estados Unidos", dijo.