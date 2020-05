Declaración sobre Covid 19 en Nicaragua y América Latina

POR www.idea-democratica.org

Los ex jefes de Estado y de Gobierno participantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA), a propósito de la pandemia Covid-19 que afecta a la Humanidad expresa su preocupación y alarma por la ausencia de información transparente que afecta de modo particular a las poblaciones de Cuba, Nicaragua y Venezuela en la región, lo que incrementa aceleradamente el riesgo de pérdida de vidas, no solo de contaminación como ya ocurre en casi todo el mundo.

Las condiciones deplorables en las que se encuentran los establecimientos sanitarios en dichos países o los problemas de acceso, la abierta manipulación de la data sobre los enfermos, la ausencia por lo anterior de pruebas masivas y efectivas que determinen los alcances del virus o la falta de una dirección responsable y éticamente comprometida, predicen la agravación de la pandemia en sus efectos letales.

En el caso de Nicaragua más de seiscientos profesionales de la salud han hecho un llamado urgente al respecto que acompañamos solidariamente. Nos hacemos eco de la tragedia que sufre Venezuela porque su población carece de lo más elemental para subsistir con un mínimo de dignidad y están sumidas sus gentes en una explosión de violencia indiscriminada e incontrolable por parte de sus autoridades. En el caso de Cuba, urge ofrecerle a su población lo necesario para protegerse del Covid-19 mientras avanza la exportación de sus médicos a otros países.

La falta de contención de la pandemia en distintos Estados de la región aparte de los señalados, además, implica un riesgo real para sus vecinos respectivos y todo el continente.

En consecuencia, a la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y la Organización Panamericana de la Salud, como órganos de protección de derechos humanos y de garantía de las democracias les pedimos asumir la responsabilidad que les compete junto a sus Estados miembros en esta hora difícil y adoptar las medidas de emergencia y coordinación que exige la resolución de la situación de necesidad humanitaria descrita. Asímismo, para que en los países señalados se evite la persecución sistemática y la judicialización de quienes demandan transparencia e información veraz al respecto, exigiendo de sus responsables un cambio de actitud.

José María Aznar, España

Nicolás Ardito Barletta, Panamá

Enrique Bolaños, Nicaragua

Felipe Calderón, México

Rafael Ángel Calderón, Costa Rica

Alfredo Cristiani, El Salvador

Vicente Fox, México

Eduardo Frei, Chile

Lucio Gutiérrez, Ecuador

Osvaldo Hurtado, Ecuador

Luis Alberto Lacalle H., Uruguay

Mauricio Macri, Argentina

Jamil Mahuad, Ecuador

Mireya Moscoso, Panamá

Andrés Pastrana, Colombia

Jorge Tuto Quiroga, Bolivia

Miguel Ángel Rodríguez, Costa Rica

Julio María Sanguinetti, Uruguay

Álvaro Uribe V., Colombia

Juan Carlos Wasmosy, Paraguay