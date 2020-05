Se confirman 48 casos más de Covid-19 en Michoacán

La noche de ayer viernes, las autoridades de salud informaban que en el estado Michoacán había confirmados 850 casos de coronavirus y, esta mañana, en un reporte extraordinario emitido de última hora, la cifra aumentó a 898.



Ello significa que en 12 horas, se registraron 48 casos más de Covid-19 y que la cifra de personas contagiadas confirmadas en ese lapso, incrementó 5.6 por ciento.



El municipio con más personas contagiadas por coronavirus es Lázaro Cárdenas, en el que, hasta este viernes, había 434 casos de los 850 confirmados en toda la entidad.



Es decir, que hasta ayer, el 51 por ciento del total de casos, se han confirmado en este municipio de la Costa michoacana, en el que hubo 43 casos nuevos en un solo día.



Para este sábado, la cifra en Lázaro Cárdenas aumentó a 449, lo que indica que cinco de cada 10 casos registrados en la entidad, han sido confirmados en el puerto.



El segundo municipio con más casos registrados es Morelia, que, aunque es el de más habitantes, tiene 91 casos positivos confirmados.



El número de defunciones de ayer a hoy se mantuvo en 85, de las cuales, 37 han ocurrido en Lázaro Cárdenas y siete en Morelia.

Dentro de los cinco municipios con más contagios, les siguen Apatzingán con 41, Uruapan 30 y Zitácuaro 21.



En los municipios de Epitacio Huerta y Charo, en esas últimas 12 horas, se confirmó el primer caso nuevo en cada municipio, respectivamente.



Refuerzan operativo en Lázaro Cárdenas



Al ser Lázaro Cárdenas el municipio con aguda aceleración de contagios, el gobierno estatal reforzó las acciones para frenar en lo mayor posible la propagación.



El gobernador Silvano Aureoles, afirmó que su administración no se detendrá hasta tener bajo control la emergencia sanitaria por el Covid-19.



Por ello, puso en marcha 5 unidades móviles, instaladas en los puntos con mayor índice de contagios por coronavirus en Lázaro Cárdenas.



"Lázaro Cárdenas es el municipio con mayor propagación de contagios en nuestro estado, me preocupa y me duele que cada día se registren más y más casos de coronavirus. No voy a dejarlos solos ni solas, hoy iniciamos la implementación de un plan especial para evitar que se siga propagando este virus", enfatizó.