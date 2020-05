Reportan tercer brote de Covid-19 en asilo de ancianos de Nuevo León

El secretario Estatal de Salud, Manuel de la O Cavazos, reportó un tercer brote de coronavirus en asilos de ancianos de la entidad. Esta ocasión resultaron infectados de SARS-Cov-2, un total de 14 de 16 residentes y dos de los siete empleados del establecimiento.

El 6 de mayo se informó sobre un brote de Covid-19 en el asilo de ancianos Luis Elizondo en el municipio de Guadalupe, donde resultaron contagiados 47 adultos mayores y 19 empleados de la casa de retiro; y el pasado jueves se dio a conocer otra afectación masiva en un asilo que se ubica entre avenida San Sebastián y calle Tampico en el mismo municipio, donde hubo 14 adultos mayores que contrajeron la enfermedad.

Según datos de la Secretaría Estatal de Salud, han dado positivo a Covid-19 al menos 75 residentes de tres casas de retiro y más de 20 empleados, al tiempo que se contabilizan tres defunciones.

Manuel de la O señaló que el establecimiento donde se detectó el tercer brote de Covid-19 que afectó a 14 de los 16 residentes y a dos de las siete personas que los cuidan, se localiza en Monterrey. Comentó que los adultos mayores al no presentar un estado de salud delicado, pasaron al cuidado de sus familias.

El secretario reiteró que este tipo de contagios masivos y el crecimiento exponencial de casos serán cada vez más frecuentes en la entidad, debido a que los últimos días la gente relajó las medidas de aislamiento y salió a las calles "como si no pasara nada".

Agregó que para estar prevenidos ante lo que viene, ya que en Nuevo León se espera que la cifra de contagios se eleve de forma exponencial a finales de este mes y en las primeras semanas de junio, este domingo analizó con su equipo de la Secretaría contratar cuatro cajas con sistema de refrigeración, para almacenar cadáveres, al estimar que se rebasará la capacidad de los anfiteatros.

"A lo mejor es conveniente ponerlas en la en la Gran Plaza, para que la población vea, esto me puede pasar. No queremos hacerlo, pero es conveniente cuidarnos, debemos seguir las medidas de prevención, porque todavía no es momento de relajarlas", dijo De la O Cavazos.