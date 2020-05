Va IMSS por 228 ventiladores de más de 1.5 mdp cada uno

CIUDAD DE MÉXICO.- Para afrontar la pandemia por Covid-19 y equipar instalaciones médicas temporales en Hidalgo, Jalisco, Nuevo León y Ciudad de México, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) recursos por más de 446 millones de pesos; se prevé la adquisición de 228 ventiladores mecánicos con un costo de millón y medio cada uno.

Mediante el registro en cartera de inversión 2050GYR0013, la Unidad de Inversiones de la SHCP autorizó recursos federales al IMSS para que compre 772 equipos médicos.

El pasado 12 de mayo, José Antonio Olivarez Godínez, director de Administración del Seguro Social, solicitó a Hacienda la aprobación para adquirir 228 ventiladores y respiradores, 63 monitores de signos vitales, 24 nebulizadores, 15 oxímetros, siete refrigeradores para vacunas, 10 sábanas térmicas, dos unidades de secado para equipo de inhaloterapia, una unidad radiológica portátil, 24 instrumentales y 110 mobiliarios.

Además de 28 aspiradores, 20 camas eléctricas, 192 camillas, dos carros rojos, un electrocardiógrafo, cuatro esfigmomanómetros, dos esterilizadores, ocho estetoscopios, tres estuches de diagnóstico, 19 lámparas de examinación, tres lavadores desinfector de cómodos, dos de equipo de inhaloterapia y tres marcapasos.

"Con el programa se beneficiará a toda la población del país que se contagie con el virus. Con la adquisición del equipamiento médico, se incrementará la calidad, eficiencia y capacidad resolutiva de atención de casos infectados. Seguridad y efectividad en la atención del paciente", cita el documento.

Destaca la compra de 228 equipos de "soporte de vida para apoyo ventilatorio en pacientes adultos y pediátricos que tienen comprometida la función respiratoria", el precio unitario es de un millón 540 mil 43 pesos, por lo que en total se invertirán 351 millones 130 mil. Cabe recordar que el IMSS se vio envuelto en una polémica por un contrato mediante el cual adquirió 20 ventiladores a la empresa Cyber Robotics Solutions, que pertenece a León Manuel Bartlett Álvarez, en la que cada equipo médico tenía un precio de un millón 500 mil pesos, es decir, similar al que aprobó Hacienda en este oficio.

La compra la efectúo la Oficina de Representación en Hidalgo, en un principio. Su titular, Claudia Díaz Pérez, defendió la compra al asegurar que no se buscaba ahorrar, sino salvar vidas. "Nosotros no trabajamos con personas, sino con razones sociales y con empresas. Desconocemos quiénes son las personas y si las características que establecimos las proporcionaba cualquiera de estas empresas, ese es el motivo por el que se compra".

El 13 de mayo se dio a conocer que el IMSS en Hidalgo devolvió los ventiladores a Cyber Robotics Solutions porque no cumplían con las características requeridas. Cabe señalar que la nueva autorización, no implica que el IMSS compré los ventiladores o los insumos a ese precio, aún falta que se realice la licitación o adjudicación directa y en los contratos se definirá el monto final que pagará el instituto. De todo el equipo que el IMSS, encabezado por Zoé Robledo, adquirirá, la mayor inversión, además de los ventiladores mecánicos, será en las camillas, en los monitores de signos vitales y en una unidad de Rayos X.

En 192 camillas hidráulicas y neumáticas rodables que se usan para facilitar la realización de estudios radiológicos y fluoroscópicos se gastarán 14 millones 414 mil 606 pesos, los 63 monitores de signos vitales que sirven para registrar las constantes vitales del paciente tendrán un costo de 9 millones 433 mil 895 y por la Unidad radiológica portátil se pagará un millón 949 mil 37.

En una nota aclaratoria, el Seguro Social detalla que el equipo médico se destinará a las instalaciones médicas temporales de los hospitales generales de Zona 33, en Tizayuca, y de Zona 67, además del Santa Cecilia, estos últimos dos en Nuevo León, también del General Regional 110 Oblatos en Jalisco y al que se colocará en la explanada de la Subdelegación del HGZ 241 en la Ciudad de México.

Especificó que los 458 mil 540 pesos que se gastarán en mobiliario, son bienes necesarios para el adecuado funcionamiento de las instalaciones médicas temporales ubicadas en dichas entidades.

"El personal médico necesita mobiliario, por ejemplo, sillas, escritorios y mesas, entre otros, para tenerlos como apoyo al momento de recibir y atender a los pacientes, así como para llevar los registros del comportamiento del paciente enfermo por el virus SARS-CoV-2. El mobiliario apoya en tener orden en las tareas administrativas y con ello no entorpecer los procedimientos médicos", señaló el instituto.