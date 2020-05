Venezuela redobla medidas en estado fronterizo por COVID-19

El presidente venezolano Nicolás Maduro ordenó el domingo redoblar las medidas de prevención sanitaria, particularmente en el estado sureño de Apure, limítrofe con Colombia, donde se han detectado una serie de nuevos casos de coronavirus.

Brasil y Colombia, países vecinos, son dos de los principales focos de "alarma y de contaminación", dijo el gobernante, quien resaltó que las cifras topes de 45 y 37 de COVID-19 en las últimas 48 horas corresponden a venezolanos que regresaron al país "huyendo" de los efectos de la enfermedad en otros países de Sudamérica.

Dijo que ordenó reforzar, en ese sentido, los "protocolos de protección y seguridad en la frontera", citando el regreso en semanas recientes de más de 40.000 venezolanos.

Poco antes, la vicepresidenta Delcy Rodríguez informó que la cifra de contagiados se elevó a 531 tras contabilizarse en las últimas 24 horas 37 nuevos casos, la mayoría de ellos —según la alta funcionaria— de personas que ingresaron al país procedentes de Perú y Colombia.

Venezuela está sumida en una severa crisis política y económica caracterizada por una hiperinflación y una profunda contracción del Producto Interno Bruto que ha obligado a casi cinco millones de personas a irse del país en los últimos años.

Maduro también ordenó aumentar la asistencia al personal de salud, citando que en las últimas 24 horas se han confirmado los contagios de tres médicos y una enfermera.

Por otra parte, siete indígenas de la amazonía boliviana han muerto por coronavirus desde que comenzó la pandemia y otros 25 dieron positivo, según un informe de la Red Eclesial Panamazonía y la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica.

Brasil es el país con más indígenas fallecidos (70) entre los ocho países que comparten la cuenca amazónica en Sudamérica, según el reporte de la Coordinadora.

En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pidió a las empresas cuidar a sus trabajadores que, a partir del lunes, retomaran labores en 323 municipios del país libres de coronavirus.

Se trata de alrededor del 13% del país, integrado por 2.463 municipios distribuidos en 32 estados.

El gobierno mexicano anunció desde la semana pasada que esas poblaciones podrán levantar las medidas de distanciamiento social un par de semanas antes de que finalice la jornada nacional de sana distancia.

Además,las actividades relacionadas con la minería, la construcción y la industria automotriz ya son consideradas esenciales y pueden volver a operar a partir del lunes.

"Vamos a iniciar con mucho cuidado. Lo más importante, siempre lo he dicho, es proteger la vida", dijo el primer mandatario en un mensaje en video difundido en redes sociales. "Se tiene que cuidar a los trabajadores y se les tiene que dar la confianza. No vamos a establecer muchos mecanismos de supervisión o trámites burocráticos y es a partir de la confianza".

Hasta el domingo por la noche, México tenía 49.219 contagios, 13.672 de ellos localizados en la Ciudad de México, con 5.177 defunciones en todo el país.

Las autoridades sanitarias han dicho que en estos días la epidemia pasa por su pico y confían en estudios matemáticos para asegurar que el número de contagios irá a la baja una vez que llegue la fecha para abrir a nivel nacional.

El subsecretario de salud, Hugo López-Gatell dijo el domingo que aún no es momento de relajar las medidas y les pidió a gobernadores de los estados que no lo hagan antes del 31 de mayo porque estarían violando la ley.

López-Gatell ha dicho que tiene reportes que en los estados de Nuevo León y Jalisco se han reabierto restaurantes y bares, aún cuando no está permitido.

En Bolivia, la región más castigada con la enfermedad es Santa Cruz, en el oriente del país, ya que concentra el 65% de los 3.661 casos positivos registrados hasta el domingo. El informe del Ministerio de Salud contabiliza 165 decesos hasta ahora.

Aunque la cuarentena ha sido ampliada hasta fin de mes, más actividades laborales volverán a reanudarse desde el lunes en momentos en que el contagio está en acelerado ascenso, según las autoridades sanitarias.

En tanto, Chile reportó el domingo 29 muertos más —la cifra más alta de fallecidos divulgada en una jornada desde que se detectó el primer caso del virus en el país el 3 de marzo— con lo que las víctimas suman 450 y los casos positivos 43.781, unos 2.353 más que la víspera.

La capital chilena vivía su segunda jornada de cuarentena total con un balance comedido de parte de las autoridades, que insistían en la necesidad de cumplir con el confinamiento y quedarse en casa.

La red hospitalaria de la Región Metropolitana, que está bajo una cuarentena que afecta al 90% de su población y donde se concentra la mayor parte de los contagios, ya está saturada en un 91%, según las autoridades. De los 29 muertos reportados el domingo, 24 corresponden a esta región.

En Colombia, mientras tanto, el presidente Iván Duque descartó reactivar en un corto plazo el transporte aéreo internacional y nacional, y adelantó que la próxima semana evaluará con varios de sus colegas de la región la paralización que está golpeando la industria de la aviación comercial. Al igual que otros países, Colombia solo está permitiendo vuelos de carácter humanitario.

Por la tarde, regresaron al país en un vuelo humanitario 366 colombianos que estaban en Europa, Asia y Oceanía desde hace más de un mes debido al cierre de aeropuertos y a la cuarentena obligatoria.

Bajo estrictas medidas sanitarias cada uno de los pasajeros fue examinado por médicos de la secretaria de salud y ninguno de ellos presentó síntomas de COVID-19. Cumplirán un aislamiento de 14 días en sus casas, se informó.

Juan Espinosa, director de Migración Colombia, señalo a The Associated Press que, con la llegada de este vuelo humanitario, son 42 en total los que se han realizado hasta el momento trayendo 4.624 colombianos. "Esperamos para la próxima semana lleguen otros nueve vuelos, especialmente de Europa".

"No nos hemos quedado quietos, estamos en contacto con autoridades aeronáuticas de otros países y ver como serian esas mejores prácticas, porque el mundo tendrá que avanzar en un protocolo para lo que es el transporte aéreo internacional, pero por ahora no se reactivará porque no queremos más contagios, la prioridad es la vida en esta pandemia letal que es el coronavirus", declaró Duque.