Los felinos son más susceptibles al coronavirus: OMS

Peter Ben Embarek, especialista en zoonosis y enfermedades alimentarias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comentó en una conferencia de prensa virtual que los felinos, incluyendo los gatos domésticos y los tigres, son susceptibles al coronavirus. Señaló que es importante conocer más acerca del virus, desde los casos que se puedan prevenir, hasta los que ya se han contado pues esto sería de gran ayuda para entender mejor la adaptación del virus en los seres humanos, desde su evolución hasta las formas en las que éste muta. ‘‘Lo que sería de gran ayuda es si pudiéramos estudiar el virus antes de que se adapte en los seres humanos, porque entonces entenderíamos mejor cómo se adapta y su evolución”, dijo el especialista. Agregó que en la actualidad no se sabe mucho sobre la enfermedad pues la gran mayoría de personas infectadas presentan síntomas leves o no tienen síntomas, por lo que no sería sorprendente si en ese momento existe una serie de casos leves que no han sido detectados.

El especialista mencionó la importancia de conocer la evolución del virus, para entender mejor los cambios y adaptaciones en los seres vivos, así como qué mutación del virus podría ser una amenaza y cual no. También puntualizó que se debe determinar la forma de transmisión de la enfermedad de animales a personas o viceversa, pues hasta ahora sólo se sabe que es posible que los animales infecten a las personas como fue el caso del mercado de Wuhan, desde donde empezó la pandemia..

Por el momento, los estudios de expertos indican que los felinos son un grupo de animales susceptibles o vulnerables a contagiarse por el virus, además se cree que los gatos son capaces de transmitir la enfermedad a otros gatos.

EL COMUNICADO

Hace un par de semanas los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EUA (CDC en inglés) y los Laboratorios de Servicios Veterinarios Nacionales (NVSL) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), anunciaron por medio de un comunicado los primeros casos confirmados de coronavirus en dos gatos mascotas, en Nueva York.

Los felinos presentaron enfermedad respiratoria leve, posteriormente el diagnóstico indicó que estaban infectados por SARS-CoV-2, de acuerdo con los CDC, se han registrado muy pocos casos de esta enfermedad en animales a nivel mundial, y la mayoría de ellos fueron contagiados por una persona infectada.

Por otro lado, el mes pasado se identificaron cuatro tigres y tres leones africanos infectados por coronavirus en el zoológico de Bronx en Nueva York, las pruebas se realizaron utilizando muestras fecales de los animales.