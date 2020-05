Reporta Ssa 49 mil 219 contagios de Covid-19

CIUDAD DE MÉXICO,.- Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que hasta este domingo México sumó 49 mil 219 contagios de Covid-19 —2 mil 75 más que el sábado—, 5 mil 177 muertes confirmadas a causa del virus y 582 sospechosas.

Detalló que 11 mil 105 casos permanecen activos, mientras que la ocupación de camas es de 38% y 32% para las de ventiladores.

Cerca del final de la jornada de sana distancia, el próximo 30 de mayo, aseguró que después de esto los gobernadores deberán tomar las medidas pertinentes para continuar con los cuidados.

Destacó que el contagio del Covid-19 no ha sido homogéneo en el país y que en la Ciudad de México se vive el momento de más alta transmisión, así como en el Valle de México.

"Hasta el 30 de mayo, todo el país y los órdenes de gobierno deben acatar la Jornada Nacional de Sana Distancia. Si una entidad toma una decisión contraria (...) estará violentando la ley", aseveró el funcionario federal.

En ese sentido, informó que los ejecutivos locales pueden mantener la restricción de las actividades escolares y algunas comerciales que no sean de primera necesidad, para reducir los contagios en sus estados.

Sobre los municipios de la esperanza, López-Gatell especificó que algunos pueden quedar fuera, sobre todo si presenta por lo menos un caso activo de Covid-19.

Por su parte, Mónica Maccise Duayhe, presidenta del Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred), hizo referencia al Día Internacional contra la Homofobia, que se celebró ayer. Presentó algunas cifras de 2017, como que cuatro de cada 10 personas no votarían por una persona gay o lesbiana para ser Presidente y que el mismo porcentaje no estaría de acuerdo con que su hijo fuera homosexual.

Piden que ABC practique pruebas. Por otro lado, la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Senado firmó una petición dirigida al presidente del Consejo de Salubridad General, Jorge Alcocer, para que revise la posibilidad de que el Centro Médico ABC siga aplicando la prueba de inmunidad al Covid-19, luego de que la Cofepris le sugiriera no hacerlo.

El pasado 13 de mayo, el centro médico explicó que los tests para identificar si alguien está contagiado del coronavirus se aplican con normalidad.

La carta que la Junta de Coordinación Política envió al también secretario de Salud federal fue firmada por el senador presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila. En ella se destacó la preocupación de todas las fracciones políticas por el asunto.