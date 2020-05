Empresas en BC podrán reactivarse antes mediante protocolos

TIJUANA, BC., mayo 19 (EL UNIVERSAL).- La Secretaría de Economía Sustentable y Turismo de Baja California anunció que empresas de la industria de construcción, minería, aeroespacial y automotriz podrían iniciar actividades antes del 1 de junio, si presentan y es aprobado por la Secretaría de Salud del Estado un protocolo de seguridad y salubridad.

El titular de la dependencia estatal Mario Escobedo Carignan dijo que las compañías tendrán la opción de iniciar sus labores antes del tiempo planteado, bajo la condición de garantizar la seguridad de sus trabajadores. En tanto las consideradas esenciales continúan con su producción. "Lo otro es reconocer lo esencial para la región TLCAN (Tratado de Libre Comercio de América del Norte)… somos parte de una cadena de suministros regional y no se vale que como gobierno promovamos eternamente que empresas promuevan a proveedores locales y ahora con la pandemia resulta que no quiero reconocer a los proveedores locales", explicó. Detalló que la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) ya presentó un protocolo de seguridad y salubridad que está en proceso de ser aprobado para que las empresas que pertenecen a ese rubro puedan iniciar a trabajar.

Antes del anuncio la Secretaría de Salud en el Estado reportó que hasta el 18 de mayo se confirmaron 3 mil 325 contagios y 558 defunciones por Covid19, posicionándose en el tercero y segundo lugar con más casos y más muertes del país, respectivamente. También organizaciones de Estados Unidos y México anunciaron el envío de una carta al Presidente, Andrés Manuel López Obrador, para pedirle una audiencia el próximo 23 de mayo y entregarle el escrito al mandatario o a una persona que designe. Hasta el momento han firmado 180 asociaciones y trabajadores de maquiladoras en ambos lados de la frontera, quienes denunciaron que las plantas maquiladoras han violado sus derechos a la vida y laboral al obligarlos a trabajar con protección insuficiente o prácticamente nula, aumentando el riesgo de contagios y muertes por Covid19.

Uno de ellos, Javier González, narró que fue despedido de la compañía Calibaja, en Mexicali. Primero un doctor de la empresa le dijo que tenía síntomas de Covid19 y lo envió a casa, pero antes le pidieron ir al departamento de Recursos Humanos para firmar un documento "cuando lo miré no era un permiso era una renuncia en la que decía que yo renunciaba", denunció.

En la carta exigen el no reinicio de labores de empresas "no esenciales", un decreto que especifique la responsabilidad de los patrones del pago los salarios, que se prohíban los despidos durante la emergencia sanitaria y que se castigue con sanciones reales a las empresas que lo practiquen. Que sean reinstalados de manera inmediata los despedidos.