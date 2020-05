Adelantar confinamiento en EU habría evitado 36 mil muertes: estudio

CIUDAD DE MÉXICO,.- Si Estados Unidos hubiera comenzado a imponer medidas de distanciamiento social antes en marzo, aproximadamente 36 mil personas menos habrían muerto en la pandemia por coronavirus, según nuevas estimaciones de la Universidad de Columbia.

"The New York Times" reportó, según estimaron investigadores, que si la Unión Americana hubiera comenzado a cerrar ciudades y limitar el contacto social el 1 de marzo, la gran mayoría de los decesos de la nación, alrededor de 83%, se habrían evitado.

"Es una gran, gran diferencia", dijo Jeffrey Shaman, epidemiólogo de la Universidad de Columbia y líder del equipo de investigación. "Ese pequeño lapso, atraparlo en esa fase de crecimiento, es increíblemente crítico para reducir la cantidad de muertes", declaró el experto.

De acuerdo con el "Times", los hallazgos se basan en modelos de enfermedades infecciosas que miden cómo el contacto reducido entre la gente a mediados de marzo desaceleró la transmisión del virus.

El medio recordó que el 16 de marzo, el presidente Donald Trump instó a las personas a limitar los viajes, evitar las concentraciones y quedarse en casa. El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, cerró las escuelas el 15 de marzo y el gobernador Andrew Cuomo emitió una orden de quedarse en los hogares que entró en vigencia el día 22 del mismo mes.

El equipo del doctor Shaman modeló qué habría ocurrido si esos cambios hubieran pasado una o dos semanas antes y calculó la propagación de infecciones y muertes hasta el 3 de mayo.

Los resultados muestran que a medida que los estados reabren, los brotes pueden salirse de control si los funcionarios no vigilan de cercas las infecciones y reprimen inmediatamente los nuevos brotes.

Estados Unidos suma un millón 551 mil 853 contagios y 93 mil 431 decesos, según lo datos de la Universidad Johns Hopkins.