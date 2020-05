Defensa del Watford tiene Covid-19

El zaguero del Watford, Adrián Mariappa, confirmó el miércoles que es una de las seis personas que dieron positivo por el nuevo coronavirus tras la primera tanda masiva de pruebas en la Liga Premier, y se declaró sorprendido de haber contraído la enfermedad. Mariappa dijo a los diarios británicos “he estado rascándome la cabeza cómo pude contraer el coronavirus” porque “realmente no he salido de la casa, excepto para hacer algo de ejercicio y alguna caminata con los niños”.

Otros dos miembros del Watford dieron positivo por el Covid-19. Otro club, el Burnley, informó que su entrenador asistente Ian Woan está también entre los seis casos positivos de Covid-19, anunciados el martes por la Liga Premier, que no identificó a un solo individuo. Los otros dos casos se habrían presentado en el mismo club, cuyo nombre tampoco se reveló. Añadió que las tres personas con el coronavirus se aislarían antes de someterse a nuevas pruebas

. La meta de reiniciar alrededor del 12 de junio parece difícil de alcanzar. La aprobación para entrenamientos de contacto y el regreso a jugar dependerá de que no hayan rebrotes de casos de Covid-19 en el país que tiene la segunda mayor cantidad de fallecidos después de Estados Unidos.

El dato:

Se realizaron pruebas a 748 personas de 19 clubes, el domingo y lunes. El vigésimo equipo, que tampoco fue identificado, comenzó a realizar las pruebas el martes.