"Di positivo a negativo", dice Trump tras hacerse prueba de Covid

"¿Qué quiere decir?", preguntó un reportero. "Quiere decir que di negativo… Es una manera de decirlo: positivo a negativo", respondió el presidente estadounidense.



Trump y la gente de la Casa Blanca se están sometiendo a pruebas diarias de coronavirus, después de que un asistente de él, así como la secretaria de prensa del vicepresidente Mike Pence, dieran positivo.



Desde entonces, Pence también se ha distanciado del mandatario, quien hace unos días dijo estar tomando hidroxicloroquina, un fármaco contra la malaria que no está avalado como tratamiento contra el Covid-19, y zinc, a manera de prevención. "No me hace daño", argumentó.