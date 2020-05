Veracruz anuncia restricciones en transporte y movilidad por Covid-19

XALAPA, Ver..- El Gobierno de Veracruz anunció tres medidas restrictivas para el transporte privado y público, así como limitación de la circulación entre municipios como una forma de contener el rápido avance de contagios de Covid-19.

El gobernador morenista Cuitláhuac García Jiménez informó que a partir de hoy jueves y hasta el 5 de junio se limitará el número de pasajeros en ambas modalidades.

En el transporte público se pedirá que solo se permita el uso de los asientos de ventanilla y en otras unidades como las combis se reduzca el aforo en un 50 por ciento.

En el caso de los automóviles privados y en taxis tendrán que limitar la transportación a tres pasajeros: dos pasajeros y el conductor.

El mandatario indicó que en el caso de los vehículos con capacidad para ocho pasajeros, sólo podrán viajar cuatro personas.

Otra de las medidas que se agregan es la limitación de la circulación entre municipios, por lo que a partir de este jueves se pide a los ciudadanos que si tienen que hacer compras, se hagan en las demarcaciones que se habitan.

"No queremos que en los municipios que sólo tienen casos sospechosos o que no tienen ningún caso, rápidamente se contaminen. Restringir y apelar a la población consciente de que sí tiene que salir de su casa, no sea del municipio".

La Secretaría de Salud del Gobierno estatal reportó hasta ayer jueves, 2 mil 298 casos positivos de personas contagiadas por Covid.

Hasta ahora suman 117 de los 212 municipios veracruzanos con casos confirmados por coronavirus.

Se tiene un registro de 284 defunciones en 61 municipios, la mayoría de ellas en el puerto de Veracruz con 77, Coatzacoalcos 52, Poza Rica 31, Minatitlán 16, Boca del Río 7, Nanchital 6, Cosoleacaque y Tihuatlán 5.

La dependencia de salud alertó que Veracruz avanza hacia el momento crítico de la pandemia, por ello, es indispensable que todas y todos acaten estrictamente las medidas sanitarias.