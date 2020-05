Niño se arrodilla en medio de la calle para pedirle a Dios que termine la pandemia y se vuelve viral

PERÚ.- A través de redes sociales se dio a conocer la fotografía de un pequeño que se arrodilla a mitad de la calle para pedirle a Dios que termine con la pandemia. La publicación realizada por Claudia Alejandra Mora Abanto cuenta la historia detrás de la fotografía que ha conmovido a miles de usuarios en redes sociales.

“Les cuento la historia de esta foto que tomé hace algunas horas:

Hoy en el barrio nos unimos para rezar y pedir a Dios por la situación de emergencia que estamos viviendo, para así compartir esperanza y fe.

Aproveché minutos antes de que las personas salgan a sus puertas a orar para hacer una toma de todas las velas que fueron puestas como acto simbólico de fe, grato fue el momento cuando encontré a este niño y aprovechando su concentración tomé la foto. Le pregunté luego que hacía y me respondió en su inocencia que le pedía solito un deseo a Dios y que salió porque en su casa había mucho ruido, que así su deseo no se iba a cumplir.

Su deseo sin duda es claro, ellos no son ajenos a saber lo que está sucediendo.



Yo quedé con una sonrisa en el rostro, con la fe y esperanza a 1000, pero sobre todo encantada de ser testigo del amor y confianza de ese niño a Dios. Que bello se les inculque aquello, aún en tiempos difíciles.



Que la fe nunca muera”