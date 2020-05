Covid-19 exilia al futbol de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, advirtió que la vuelta de las actividades de la Liga MX dependerá del semáforo regional que señala el grado de riesgo en que se encuentran los estados del país, por la pandemia de coronavirus. "Lo de la Liga MX, yo lo evalúo como un gesto de gran responsabilidad [el cancelar el Clausura 2020]. Los directivos, los patrocinadores, tomaron esta decisión (que) fue apropiada para disminuir el riesgo epidémico. Fue decisión apropiada para disminuir el riesgo de contagio. "¿Cuándo podría reactivarse? No es una decisión que se toma respecto a la Liga o al fenómeno del sector del deporte, sino del semáforo regional, estatal", indicó López-Gatell en su conferencia de prensa vespertina. En concreto, el alto funcionario explicó que "donde exista semáforo anaranjado o amarillo se podrá tener esta actividad y no en donde se tenga semáforo en rojo". Esto afecta directamente a los equipos de la Ciudad de México como América, Pumas y Cruz Azul; los mismos cementeros, en voz de su director deportivo, Jaime Ordiales, ya anunciaron que saldrán de la capital para realizar su pretemporada de cara al Apertura 2020. Otras plazas afectadas directamente son Baja California, donde juegan los Xolos; Hidalgo, casa de los Tuzos del Pachuca y el Estados de México, donde juega Toluca.