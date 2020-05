Coronavirus: lanzan cubículos de plexiglás

R OMA .- Tener que obviar por completo la temporada de vacaciones de verano sería catastrófico para el sector turístico masivo de Italia, pero Nuova Neon, con sede en Módena, reveló recientemente un tipo de cubículos transparentes de plexiglás que podrían instalarse en las playas para garantizar que las personas puedan disfrutar de un poco de tiempo al sol, mientras mantienen una distancia segura el uno del otro.

Estas grandes cajas transparentes están diseñadas para delimitar los espacios de los bañistas; rodeando a grupos individuales de personas evitando así las interacciones con otros vacacionistas. Los cubículos pandémicos de playa miden 2 metros de alto y 4,5 metros de ancho a cada lado, pueden acomodar hasta dos hamacas y una sombrilla, e incluso tienen un poco de espacio libre para que la gente se mueva. Nuova Neon ha lanzado algunos bosquejos, pero mencionó que sus creaciones aún se encuentran en etapa de diseño, alentando a las partes interesadas a ofrecer sus sugerencias.

La compañía, que, según Cronache Ancona, ya recibió muchas solicitudes del extranjero, dijo que los cubículos no están hechos de un simple plexiglás, sino de un tipo especial capaz de bloquear los rayos UV, vienen equipados con dispensadores de desinfectante y no tienen techo, para permitir que el calor se disipe. A pesar de todas las medidas de seguridad que incluyen, los comentarios no han sido muy positivos hasta el momento, con varios operadores de playas afirmando que el concepto simplemente no es factible en Italia.

LA OPINIÓN

“Es imposible, al menos en mi opinión,” dijo Luca Paolillo, presidente de la Asociación de Riviera del Conero Bagning. “No conozco todas las zonas de playa italianas, pero creo que esta solución es imposible de implementar en todas partes, entre otras cosas por el calor emitido por el plexiglás. Paolillo también mencionó varias áreas de playa que constantemente observan vientos fuertes, y donde los cubículos de plexiglás estarían en riesgo de ser barridos.

Llegó a la conclusión de que si el gobierno obligara a los operadores de playas a usar tales soluciones, la mayoría sería reacia a reanudar sus negocios.

“En realidad, fueron creados para ser utilizados en hogares de ancianos y hospitales”, reveló el jefe de compras de Nuova Neon, Marco Giusti. “Pero dada la situación y la necesidad de reiniciar la temporada de playa, pensamos que podrían usarse muy bien para protegernos incluso mientras tomamos sol”.

Se espera que los primeros lotes de cubículos de playa se envíen en aproximadamente tres semanas.