"Piensen en nuestras familias", piden trabajadores del INER

Angustia, miedo y ansiedad son los acompañantes fieles de los trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), quienes todos los días temen regresar a sus casas y contagiar a sus familias, ante la falta de equipo de protección personal para atender a pacientes con Coronavirus.

Édgar Alejandro Carrillo Espidio, de 42 años de edad, es afanador en el INER. Esto quiere decir que todos los días ingresa a los pabellones donde se encuentran hospitalizados los pacientes Covid-19 para retirar la basura que genera el paciente, retira las sábanas de la camas y trapear el piso. Diariamente entra en contacto con cuando menos 20 pacientes infectados.

En entrevista durante una protesta de trabajadores, rechazó que los trabajadores se nieguen a atender pacientes pero necesitan equipo suficiente para hacerlo.

Alejandro se manifestó con sus compañeros al exterior de la sede del instituto para demandar que les entreguen equipos nuevos y desechables, y no se les obligue a utilizar equipos reciclados. Su temor es que al regresar a su casa, pueda contagiar a su esposa y a sus dos hijas de siete y dos años siete meses de edad.

"Me siento ansioso, y no nada más yo. Tengo dolor de cabeza y de cuerpo, no puedo dormir. Todos los días tengo un dolor de cabeza muy intenso, es la ansiedad y el nervio al contagio. Esto es peligroso y te puede llevar a la gravedad, aún en personas sanas. El miércoles pasado falleció un compañero de 40 años, que estaba sano y era deportista. Mi preocupación es por mis hijas y mi esposa. Todo el personal de salud estamos en riesgo".

Maricela León González es técnica especializada en terapia respiratoria, lo que quiere decir que tiene acercamiento directo con enfermos de Covid-19 al realizar traslados, al programar e instalar los ventiladores para pacientes intubados. Cuenta que en este momento, en el hospital se atiende a 100 pacientes con ventilador.

A pesar de que su experiencia es de 30 años en su especialidad, considera que atender a pacientes Covid-19 ha sido "impactante".

"Antes de salir del Instituto me baño y me cambio de ropa. Tengo cloro y alcohol para sanitizarme. Me genera angustia porque tengo dos hijos y dos nietos, y tengo miedo de no regresar a mi casa, de no volverlos a abrazar y no volver a estar con ellos. Aunque están aislados y lejos de mí, es angustiante pensar que no vamos a volver a ver a nuestra familia".