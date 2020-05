"Cubrebocas, necesarios para nueva normalidad", afirma Ssa

CIUDAD DE MÉXICO,.- Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, informó que en los lineamientos de seguridad sanitaria para entrar a la etapa de nueva normalidad se incluirá el uso de cubrebocas.

Hasta ahora, López-Gatell sólo había dicho que el cubrebocas se puede usar como medida preventiva, pero la disposición no se había integrado como una acción oficial de prevención.

El subsecretario compartió en redes sociales una fotografía en la que aparece junto al director del IMSS, Zoé Robledo, usando cubrebocas, lo que tampoco había ocurrido.

En ese sentido, aseguró que usó el cubrebocas para ir posicionando este mecanismo de prevención en la nueva etapa, que incluye semáforos de reactivación social dependiendo del territorio y los contagios.

Detalló que no era recomendable el uso de cubrebocas, pues podría llevar a la confusión de que era una medida intercambiable por el confinamiento en casa, lo que no hubiera aplanado la curva de contagios.

Este lunes, México sumó 7 mil 633 muertes a causa del Covid-19, por lo que desplazó a Irán como el noveno país con mayor número de fallecimientos, según la Universidad Johns Hopkins.

En conferencia de prensa, José Luis Alomía, director General de Epidemiología, detalló que hasta anoche México sumó 71 mil 105 casos positivos de Covid-19 —2 mil 485 más que el domingo— y hay 29 mil 509 sospechosos y 641 muertes sin confirmar su causa.

La capital se mantiene a la cabeza de los contagios, con 20 mil 235 casos confirmados; le sigue el Estado de México, con 11 mil 523, y Baja California y Tabasco, con 4 mil 250 y 3 mil 236 casos respectivamente.

López-Gatell aseguró que la curva de casos de coronavirus se aplanó en la Zona Metropolitana de la Ciudad de México gracias a todas las medidas de aislamiento.

El funcionario explicó que, sin aplicar las medidas de confinamiento y cierre de espacios públicos, el pico de contagios se hubiera dado en los primeros 12 días de la epidemia en México.

Por último, López-Gatell Ramírez precisó que este martes a las 10:00 horas se reunirá con los mandatarios estatales y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, para consensuar la próxima etapa de la pandemia en el país.