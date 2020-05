"Cifra de 500 muertos por Covid es por confirmación de sospechosos"

CIUDAD DE MÉXICO.- El secretario de Salud, Jorge Alcocer, explicó que el incremento en las personas fallecidas por Covid-19, que en las últimas 24 horas ascendió a 501, es por la acumulación de casos sospechosos que ahora están confirmados. "Eso en términos generales es lo esperable, si es un poco mayor la cifra, pero es lo esperable dentro de una tendencia que sigue hacia abajo, porque se suman aquellos casos que estaban en sospecha y al confirmarse entran a las dos, que no era Covid y ahora son Covid, esa la razón", dijo en breve entrevista en Palacio Nacional al término de la reunión de evaluación del presidente Andrés Manuel López Obrador con su Gabinete.

Alcocer Varela dijo que en esta sesión no se abordó el posible regreso a clases en las regiones libres de Covid, como lo informó el Presidente por la mañana de este martes. Luis Antonio Ramírez Pineda, director General del ISSSTE, señaló que el doctor Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, les explicó que el aumento en los decesos por Covid-19 se debía a un retraso en las cifras de los estados. "Lo que nos explicó Hugo López-Gatell es que tiene que ver con los registros, hay varias entidades de la República que no registraron a tiempo y entonces hay una actualización que se hizo el día de hoy y por eso brincó, un acumulado, tiene que ver con los registros que en los estados se han venido actualizando y por eso se juntó tanto el día de hoy".

Ramírez Pineda dijo que el Gabinete de Salud se volverá a reunir el próximo jueves para tomar una decisión respecto a las giras del Ejecutivo federal por el país. "Lo vamos a ver el jueves, es revisar una vez más (que) el doctor Gatell presente el comportamiento de estos días y a partir de ahí se va a tomar la decisión".

Esteban Moctezuma Barragán, secretario de Educación Pública (SEP), señaló brevemente que el regreso a los planteles educativos se prevé que comenzará de manera diferenciada, "pero todavía no hay información". La noche de este martes diversos funcionarios del gabinete sostuvieron una reunión en Palacio Nacional.