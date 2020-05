Coronavirus "tumba" producción de flores para el 10 de mayo en Edomex

La emergencia sanitaria por Covid-19 terminó también con la producción florícola del Estado de México, por lo que difícilmente habrá flores este 10 de mayo, reconocieron floricultores, en un encuentro con legisladoras.

El coronavirus tumbó la venta de flor, que cayó en 80 por ciento, afectando a unos 25 mil productores en Villa Guerrero, Coatepec y Tenancingo, pues la flor no es un producto esencial, pero si da sustento e ingresos a miles de familias, afirmó Salomón García, presidente de la Asociación de Floricultores de Villa Guerrero.

Hoy casi 50 por ciento de huertas se han perdido y con ello no habrá flores para el festejo del 10 de mayo, se perdió la producción de rosas, gerberas, lilis, orientales y crisantemos, lamentó el representante de los floricultores.

Ante esta crisis floricultores se han movilizado a Toluca a intercambiar flores por despensas, otros salen a otros municipios a venderlas, pero piden a las autoridades buscar alguna opción para poder comercializar sus productos en el día 10 de Mayo, y están recurriendo a redes sociales mediante el Facebook ASFLORVI A.C. y twitter @asflorvi, informó la legisladora Violeta Nova, quien recorrió la zona florícola en los municipios de Coatepec de Harinas y Villa Guerrero.

En Villa Guerrero, cerca del 80 por ciento de las familias viven de sus ingresos por producción y venta de flor, mientras que en Coatepec es un 70 por ciento, y se ha visto afectada pues ahora solo trabajan tres días o dos a la semana, y ya no tienen ingresos, afirmó Violeta Nova.

"Estamos otorgando algunos apoyos con alimentos, buscando créditos para los empresarios de la flor y que no pierdan sus huertas, pero en los recorrido hemos encontrado que muchas ya están abandonadas, ya no la cortan y la flor ya no sirve", lamentó la legisladora.