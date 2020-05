"El Covid-19 es un golpe fuerte que tenemos bien merecido"

Emma Escalante decidió entrar en cuarentena desde principios de marzo, para ella la situación del coronavirus había que tomarla con seriedad desde el principio. Considera que se trata de una consecuencia por la falta de conciencia social, que tendrá repercusiones también políticas y económicas. "Como humanidad pienso que es un golpe fuerte que tenemos muy bien merecido porque somos muy irresponsables, con el mundo, con la madre tierra y no tenemos conciencia, es un momento de recapacitar, reestructurar nuestra forma de vivir", dijo Escalante en entrevista con EL UNIVERSAL. La sonorense viajó con su padre a Argentina antes de que se declare la cuarentena obligatoria, al volver, ambos se aislaron de forma separada, no sin antes realizarse la prueba de Covid-19. Desde entonces la actriz ha reflexionado acerca de la situación y lamenta que no se hayan tomado medidas en pro del planeta con anterioridad.

"¿Por qué no somos más conscientes del daño que hacemos sino hasta que un virus nos hinca, por qué nos gobiernan las pasiones bajas que son el ego, el poder, el dinero, ¿realmente estamos tan vacíos en el fondo? Me he puesto a reflexionar sobre esa situación… creo que estas medidas se deben tomar diariamente", afirmó.

La pandemia le ha afectado no sólo en términos económicos, sino que además tuvo que alejarse de su familia, que mayoritariamente vive en Sonora, mientras que ella en Ciudad de México. Personalmente ha acatado medidas sanitarias y otros hábitos como limitar sus compras para no desproveer al resto de la población. "No debemos comprar cantidades industriales, sino dejarle a los demás, no ser egoístas; me llama la atención que la mayoría de la gente compra cosas enlatadas, fuí al super y descubrí que faltan muchas cosas pero hay muchas verduras y fruta que creo que, desinfectadas, es lo que más deberíamos consumir", recomendó la actriz de Cuna de Lobos.