Este viernes se registrará el punto máximo de contagios por Covid-19

De acuerdo con lo mencionado por el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, este viernes 8 de mayo se registrará el punto máximo de contagios por Covid-19 en el Valle de México.

Dio a conocer que de no haber tomado acciones ante la pandemia por Covid-19 se hubieran registrado 38 mil 773 casos; en cambio, con intervenciones, sólo se observan 10 mil 263, a los 61 días desde que se conoció el primer caso.

El subsecretario de Salud resaltó que de acuerdo con los datos matemáticos recalculados el pasado 5 de mayo, de continuar con las medidas aplicadas habrá una disminución de la curva en 74 por ciento, aunque dejo claro que “aplanar la curva no quiere decir desaparecer la epidemia”.

“Quien piense eso, desde luego tiene una muy legítima aspiración de modificar la realidad, lo cual lo celebro, pero tiene también un elemento que no está basado en la realidad que es: las epidemias no se pueden parar de un día para otro”, recalcó.

Hugo López-Gatell, subsecretario de Salud, pidió a la población no angustiarse por el cambio de la fecha del pico máximo de contagios por coronavirus, que pasó del 6 al 8 de mayo.

“Noté que algunas a personas, les causó mucha angustia seis y no ocho, y luego seis o siete. No se preocupen, no se angustien, definitivamente las ciencias matemáticas es una predicción que está basada en el entendimiento de la complejidad representada con fórmulas matemáticas que permitan hacer una predicción”, comentó López-Gatell en la conferencia vespertina del 6 de mayo.