¡Aqui, Laguna!

¡En la cresta!... y aquí estamos, de la curvatura que según el Modelo Centinela que recaba, mide y registra el número de casos sospechosos, contagios y decesos que genera el coronavirs en el país, guiada esta acción por la Secretaría de Salud en el país, método que ya se encuentra por los números que arroja, a discusión, ya no solo de los expertos internacionales, sino que enfrenta a figuras políticas que en el pasado reciente detentaran su conducción en pasadas administraciones del sistema de seguridad social en México, con las que hoy son responsables del mismo en la 4T. .Diremos no con afán de polemizar, sino de reducir el tema al más común de los sentidos, toda vez que si México registra una población de casi 123 millones de habitantes, el número oficial de infectados por el mortífero virus, sumaba ayer por la mañana solo 33,460 casos, a partir del 27 de febrero del año en curso a la fecha, de los cuales 3,368 han fallecido y 8,283 están ‘activos’. Sepa Dios pues, cuántos más falten de ser incluidos en estas estadísticas que son el timón para la conducción de la pandemia y que está a cargo de los responsables del sector Salud, es decir, de mas que ausente el responsable del mismo, el doctor Jorge Alcocer...Y no se diga ya no la incertidumbre, sino la certeza que espera al país, y con ella a todos los mexicanos una vez que la pandemia agote su ciclo natural de infestaciones, que mucho menos expertos auguran se alcanzará si bien nos va, allá por los mese de octubre-noviembre de este que será inolvidable 2020 en el ámbito económico, una vez que los estragos de la inmovilidad forzosa que la pandemia impuso al aparato laboral y productivo, de hecho casi toda la cadena de bienes y servicios establecida, ya no digamos al sector informal y quienes lo integran luchan a brazo partido en los dos frentes que esta situación los tiene colocados, con todo y la histórica y reconocida recidumbre, fortaleza de sus estoicos integrantes, casi el 56% de quienes habitamos en este país. Si bien se dice que “mal de muchos, consuelo de tontos...’’ No está de más luchar cada quien desde la trinchera que ocupe, luchar porque la concordia y en entendimiento entre todos prevalezca, para lograr presentar flancos de unidad y de convergencia en la búsqueda de salidas a lo que de nuestras vidas y patrimonios deje la pandemia y que hoy, solo su paso ha exhibido a fondo, nuestras debilidades, las fragilidades institucionales, en materia de salud, de educación, en los sistemas de mercado, en la concentración de capitales y la vinculación poderes, sean estos de orden económicos y los fácticos con los gobiernos en turno, etc. etc. Obvio que la presión que se registra en ciertos ámbitos de poder, es el caldo de cultivo donde resurgen o resucitan y también desaparecen, sujetos ávidos del notoriedad, de figurar así sea solo por alcanzar sus cinco minutos de fama que satisfagan egos enfermizos y que esta semana correspondió protagonizar a ya casi ex lagunero Pedro Luis Martín Bringas, autoproclamado “líder’’ del nuevo 'Frente Nacional Anti AMLO-FRENAA para la dimisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, proclama hecha pública a través ya sabe, de “las benditas redes sociales”, que lo colocó por minutos en el foco del interés nacional, ante tan singular pretensión, haciendo recordar que Pedro Luis, es más que conocido por acá, en estas tierras de La Laguna, donde su familia, provenientes de la vieja España, se constituyeron esa primera generación, a fuerza de trabajo y mucha disciplina, como “abarroteros y revendedores’’ a figurar luego como los comerciantes non de la región, y lograron transitar allá por la década de los años 70's, a la modernización a través de las primeras cadenas de autoservicio a lo largo y ancho del país. Pero Pedro Luis no destacó en esos ambientes, sino que incursionó, con poco éxito, sin duda, en el terreno de la participación política, a través del patrocinio de la muy añeja y utópica propuesta de crear por estas tierras una nueva entidad federativa: El estado de La Laguna. Cabe decir, que raudos, el resto de los accionistas de Organización Soriana, que por cierto tiene su oficina matriz, no en Torreón donde surgió y nutrió su existencia inicial, sino en Monterrey, desmintió públicamente tener injerencia en las pretensiones de quien no es ningún socio minoritario, sino de uno de sus principales socios. Pero con todo y ello, con la fortaleza que pueda dar la riqueza, hay mucho en juego, como a ponerse por ahora, con Sansón a las patadas, con todo y la brecha ya abierta entre la cúpula empresarial y el Presidente pudiera pensar el resto de tan importante conglomerado. Y en otra línea, la que impone la responsabilidad, diremos que esta semana el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís, hizo presentar a través de su secretario de Trabajo y Previsión Social, su Plan para la Reactivación Económica Coahuila 2020, en el que destacó, el haber alcanzado condiciones de financiamiento con destino a las Mipymes, a través de NAFINSA y FIRA, créditos, que van desde 50 mil hasta 2.5 millones de pesos. Sin garantía hipotecaria algunos, destinados a capital de trabajo y adquisición de activos fijos, con tasa de interés de 13.9% sin comisión por apertura ni penalización por prepago, plazos de pago hasta por 60 meses y un período de gracia de seis. Anuncio que constituyó según el empresariado local, a un salvavidas para contener el cierre de empresas de la región, además de fortalecer el sostenimiento de la planta productiva, ya afectada en Coahuila por la extinción de por lo menos 11 mil empleos, un fondo de 10 millones de pesos destinados al pago de becas a los trabajadores que reciban solo dos salarios mínimos así como prórroga de hasta dos meses para el pago del ISN. Para la operación de este programa participaran los propios empresarios, que han encontrado en el licenciado José Antonio Gutiérrez Jardón, un funcionario estatal con experiencia en estos temas… Extraño, muy extraño que el alcalde Jorge Zermeño se haya quedado más que calladito, un mucho más, Jesús de León Tello, con la descobijada que se le impuso desde la capital del Estado, al develarse los entresijos de la concesión que mantiene con un una empresa encargadas de recoger y cobrar por trasladar cascajo y escombro a los centros de confinamiento establecidos, creada durante los primeros meses de su segundo período como alcalde y que tiene como socios, a un miembro de innombrable y famosa familia del vecino municipio y un familiar “picudo’’ Javier Enrique Sáenz Herrera, titular de Servicios Públicos… No cesa la indignación que produjo, el vil asesinato de tres acreditadas enfermeras, que laboraban en el IMSS de Torreón, cuyo crimen reportó a sus asesinos un pobre botín, pero les cegó la vida de las ameritadas trabajadoras de la salud… Por fortuna la investigación de tal hecho a cargo del fiscal general Gerardo Márquez resultó expedita y en menos de 24 horas presentó a dos de los tres presuntos responsables y con ello, dejó en cero la oportunidad de que tal caso, se convirtiera en piedra de toque para marcar diferencia y distancia con los cuadros directivos del IMSS, quienes sin esperar tiempo prudente ya se habían ido de boca.